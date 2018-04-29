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O’nu anmak için meydanlardayız

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından İstanbul’da “Hz. Peygamber’i (sav) Anlama ve Sünnetini Yaşama” temasıyla bugün bir etkinlik düzenlenecek. İstanbul Yenikapı miting alanında gerçekleşecek olan etkinlik için yüzbinler meydanlarda olacak.

29 Nisan 2018 Pazar 11:17
O’nu anmak için meydanlardayız

 SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL  Kutlu Doğum etkinlikleri kapsamında Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından İstanbul’da “Hz. Peygamber’i (sav) Anlama ve Sünnetini Yaşama” temasıyla bugün bir etkinlik düzenlenecek. İstanbul Yenikapı miting alanında gerçekleşecek olan etkinlik için yüzbinler meydanlarda olacak.

Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek mitingde alemlere rahmet Peygamber Efendimiz anılacak.

Etkinliğe ulaşımın kolay sağlanması amacıyla 106 noktadan ücretsiz otobüsler kaldırılacak. Bu kapsamda Anadolu yakasında 11 ilçede 31 noktadan, 18 ilçede 75 noktadan servisler hareket edecek. Peygamber Sevdalıları Platformu Marmara Temsilcisi Cengiz Kurtaran, “Peygamber Sevdalısı halkımızı 29 Nisan Pazar günü saat 14.00’da Yenikapı Miting Alanına bekliyoruz” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 11:17
  1. İstanbul
  2. Yenikapı
  3. Kutlu Doğum etkinlikleri
  4. Peygamber Sevdalıları Platformu
  5. Hz. Peygamber’i (sav) Anlama ve Sünnetini Yaşama

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