Ons altındaki hareketlilik devam ediyor! Çeyrek ve gram yatırımcısı kendine destek arıyor

Serbest piyasada çeyrek ve gram altındaki fiyat hareketliliği sürerken küçük yatırımcılar da bu oynak tabloda pozisyon arayışında. Bugün şu saatlerde gram altın 1891 lira seviyelerinden işlem görmeye devam ederken çeyrek altın da 3099 lira seviyelerinde kendine yer bulmuş durumda. Ama çeyreğin 3100 bandını, gramın ise 1900 bandını aşıp aşmayacağı ve yönünü aşağı mı yukarı mı çevireceği ise merak konusu...

Ons altında Fed faiz kararı ve bu alandaki açıklamaların devamında oluşan faiz indirim beklentilerinin gelecek yıl gerçekleşecek olması ve sonrasında üyelerden daha temkinli açıklamalar gelmesi ile kısa vadeli kar satışları geldi.

Veri akışı nasıl?

Bugün veri akışı küresel piyasalarda sınırlı bir görünüm çiziyor. Bilhassa 2020 dolar üzerinde kalıcılık yeni yükselişleri de beraberinde getirebilir, aksi durumda geri çekilmeler yaşanabilecek. Ons altın bazında İlk destek noktası 2020 dolar takip edilirken bu seviye altında 2010 ve 2000 dolar diğer destek bölgeleri olarak değerlendirilebilir. Yükselişlerde ise 2030 dolar seviyesi üzerinde 2045 dolar ile 2055 dolar seviyeleri direnç bölgeleri ön planda. Piyasalarda altın fiyatını tetikleyecek güçlü veriler bulunmuyor ama ons altın cephesinde yaşanacak gelişmeler çeyrek ve gramın yönünde de etkili tavra neden olabilecek.

Gram altının piyasa şekillenişi

Gram altın son dönemde kur tarafında 29 lira seviyelerinde görülen yatay fiyatlama ile onstaki fiyat oynaklığından etkileniyor. Bu süreç devam yönünde gelişiyor. Sakin bir hafta başlangıcı ve veri akışı piyasalarda takip edilecek. Bu nedenle teknik olarak ons altın fiyatlamaları gram altın için belirleyici olacak. Gram bazlı ilk direnç seviyesi 1890TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1900TL ve 1910TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1885TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir.



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