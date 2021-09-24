Only Murders In The Building dizisinde skandal Türkiye sahnesi

Amerika'nın New York kentindeki apartman binasında yaşayan komşularının ölümünü araştırırken kendilerini birdenbire gerçek bir suç olayının ortasında bulan üç yabancıyı anlatan Amerikan dizisi Only Murders In The Building'de, Türkiye katliam ve soykırım yapmakla suçlandı.

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'in başrolünde olduğu dizinin bir sahnesinde, geçmişe dönük anılarından bahseden bir karakter, "Yunan ve Ermeni soykırımını hatırlıyor musunuz?" ve "Türkler Yunanları katletmeye başlayıp..." ifadelerini kullanıyor.

Dizinin o sahnesinde, karakterler arasında geçmişe dair anılardan bahsediliyor ve o esnada şu ifadeler kullanılıyor:

"Yunan ve Ermeni soykırımını biliyor musun? Benim büyükannem Evangelia, Türkler Yunanları katletmeye başladığında genç bir kadındı."

Dijital yayın platformu Hulu'nun dizisinde, Steve Martin, Martin Short ve ABD'li şarkıcı-oyuncu Selena Gomez rol alıyor. Söz konusu sahneyle ilgili oyuncu Gomez'e Türk vatandaşlar tepki gösterdi.