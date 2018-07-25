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Önlisans 2018 KPSS başvuru tarihi ne zaman 2018 KPSS ortaöğretim lise ön lisans sınavı ne zaman?

2018 yılı içerisinde yapılacak tüm sınav ÖSYM tarafından yapılacak. ÖSYM 2018’de yapacağı KPSS sınavlarına ilişkin kılavuzu yayınladı. ÖSYM yayınladığı kılavuzda KPSS sınavların tarihlerini açıkladı. Peki, orta öğretim-lise ve ön lisans mezunu memur adaylarının katılacağı 2018 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? 2018 ortaöğretim-lise geç başvru tarihi ile KPSS önlisans sınav başvuru tarihi ve önlisans KPSS sınav tarihi

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:14
Önlisans 2018 KPSS başvuru tarihi ne zaman 2018 KPSS ortaöğretim lise ön lisans sınavı ne zaman?

2018 yılı içerisinde yapılacak tüm sınav ÖSYM tarafından yapılacak. ÖSYM 2018’de yapacağı KPSS sınavlarına ilişkin kılavuzu yayınladı. ÖSYM yayınladığı kılavuzda KPSS sınavların tarihlerini açıkladı. Peki, ortaöğretim-lise ve ön lisans mezunu memur adaylarının katılacağı 2018 ortaöğretim (lise) KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Ortaöğretim 2018 KPSS başvuruları hangi tarihte?  2018 ortaöğretim-lise geç başvru tarihi ile KPSS önlisans sınav başvuru tarihi ve önlisans KPSS sınav tarihi

Yüksek öğretim kurumlarının, 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ise 2018 KPSS Önlisans sınavı başvuru işlemlerini 28 Ağustos 12 Eylül 2018 tarihinde yapacaklar. ÖSYM KPSS ön lisans sınavı ise 4 Ekim 2018 tarihinde yapılacak.ÖSYM KPSS sınav takvimine göre ise Ön lisans 2018 KPSS sınav sonuçları ise 29 Ekim’de açıklanacak.

KPSS ortaöğretim sınav için başvurular 3 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alındı. ÖSYM 2018 KPSS ortaöğretim-lise geç başvuru tarihi 01 Ağustos 2018 (01.08.2018) . KPSS ortaöğretim-lise sınavı ise 7 Ekim 2018 (07.09.2018) tarihinde yapılacak. KPSS Ortaöğretim-lise sınav sonuçları ise 8 Kasım 2018'de açıklanacak.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:14
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