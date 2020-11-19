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Eğitim Online (uzaktan) eğitim ne zamana kadar yapılacak?
Eğitim

Online (uzaktan) eğitim ne zamana kadar yapılacak?

Okullar ne zaman açılacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle ara tatilin ardından milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime başlayacak. Hem öğrenciler hem de veliler uzatan eğitimin ne zamana kadar süreceğini araştırıyor. Peki, uzaktan eğitim ne zaman biter? | Online eğitim ne zaman bitecek? | Okullar ne zaman açılacak? | Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-19 18:06:00 -
Online (uzaktan) eğitim ne zamana kadar yapılacak?

Okullar ayın kaçında açılacak? | Koronavirüs salgınında vakalar artınca yeni tedbirler alındı. Alınan tedbir doğrultusunda yüz yüze eğitim yılsonuna kadar iptal edildi. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle sene sonunu tamamlayacak. Peki, ne zamana kadar uzaktan eğitim sürecek? | Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

Online (uzaktan) eğitim ne zamana kadar yapılacak?

Koronavirüs salgının en çok etkilediği alan hiç kuşkusuz eğitim oldu. Salgında vakalar artmaya başlayınca okullarda yüz yüze eğitim sona erdi. Uzaktan eğitimin ne zamana kadar süreceği ise merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği uzaktan eğitimin nasıl uygulanacağıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, “Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz. Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır” dedi.

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