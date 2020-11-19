Okullar ayın kaçında açılacak? | Koronavirüs salgınında vakalar artınca yeni tedbirler alındı. Alınan tedbir doğrultusunda yüz yüze eğitim yılsonuna kadar iptal edildi. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle sene sonunu tamamlayacak. Peki, ne zamana kadar uzaktan eğitim sürecek? | Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

Online (uzaktan) eğitim ne zamana kadar yapılacak?

Koronavirüs salgının en çok etkilediği alan hiç kuşkusuz eğitim oldu. Salgında vakalar artmaya başlayınca okullarda yüz yüze eğitim sona erdi. Uzaktan eğitimin ne zamana kadar süreceği ise merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği uzaktan eğitimin nasıl uygulanacağıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, “Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz. Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır” dedi.