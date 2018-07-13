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Online tatil pazarı yüzde 190 büyüdü

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) aylık en az 15 bin ziyaretçisi olan e-ticaret sitelerini baz alarak 2014 ve 2018’de hazırladığı raporlara göre, Türkiye’de online alışveriş sitesi sayısı son 4 yıldır sürekli azalıyor.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:52
Online tatil pazarı yüzde 190 büyüdü

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) aylık en az 15 bin ziyaretçisi olan e-ticaret sitelerini baz alarak 2014 ve 2018’de hazırladığı raporlara göre, Türkiye’de online alışveriş sitesi sayısı son 4 yıldır sürekli azalıyor.

 Site sayısı 2014 başında bin 263 iken 2018 başında bu sayı 799’a düştü. Son 4 yılda hem internetten hem de fiziksel mağazalardan satış yapan firmalara ait sitelerin sayısı 403’den 358’e, tatil-seyahat sitelerinin sayısı 234’den 102’ye, sadece online satış yapan mağazaların sayısı ise 620’den 333’e geriledi. Online tatil ve seyahat pazarının büyüklüğü ise 14,8 milyar TL’ye ulaştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 10:52
  1. TÜBİSAD
  2. online tatil

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