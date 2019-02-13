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Online tanzim satış fiyatları belli oldu mu? 2019 online tanzim satış fiyatları

Yüksek fiyatlar nedeniyle hükümet tarafından belediyeler aracılığıyla başlatılan tanzim satış, internet ortamından da yapılacak. Peki, online tanzim satış fiyatları belli oldu mu? 2019 online tanzim satış fiyatları

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:44
Online tanzim satış fiyatları belli oldu mu? 2019 online tanzim satış fiyatları

Yüksek fiyatlar nedeniyle hükümet tarafından belediyeler aracılığıyla başlatılan tanzim satış, internet ortamından da yapılacak. Peki, online tanzim satış fiyatları belli oldu mu? 2019 online tanzim satış fiyatları

Online tanzim satış fiyatları belli oldu mu?

Yüksek fiyatların düşürülmesi için belediyeler vasıtasıyla başlanan tanzim satışın etkisi her geçen gün artmaya devam ediyor. Tanzim satışların başlamasıyla birlikte vatandaşlar ucuza gıda tüketirken, zincir marketler de fiyat indirmeye başladı. Tanzim satış noktalarına yoğun ilgi gösterilirken, vatandaşlar ürünlerden satın alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bu konuda bir müjde vererek, tanzim satışların internet ortamından da yapılabileceğini açıkladı. Böylece uzun kuyruklara girmeye de gerek kalmayacak.

Ürünleri PTT Kargo ulaştıracak

Bakan Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekün mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com'da başlatıyoruz" dedi. Online olarak sipariş verilen ürünleri vatandaşa PTT Kargo ulaştıracak.

2019 online tanzim satış fiyatları

Bakan Turhan'ın açıklaması sonrası vatandaşların online fiyatları merak etmesiyle www.epttavm.com'da yoğunluk yaşanmaya başlandı. İnternetten yapılacak tanzim satış fiyatları şöyle:

Havuç: 2,50 TL

Ispanak: 4 TL

Maydanoz: 2,25 TL

Salatalık: 4 TL

Patates: 2 TL

Soğan: 2 TL

Patlıcan: 4,50 TL

Biber: 6 TL

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:44
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