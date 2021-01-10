Online Sözlükte 2020 yılında en çok arananlar listesi belli oldu
2020 yılında Online Sözlük’te en çok arananlar belli oldu. Tahmin edildiği gibi listenin başında Covid-19 bulunuyor. İşte 2020 yılında Online Sözlük’te en çok arananlar listesi…
2020’de Online Sözlük üzerinden yapılan en çok aramalar açıklandı. Yayımlanan listeye 2020 yılının özeti de denilebilir. Listenin en başında malum olduğu üzere Covid-19 yer alıyor. Sonrasında ise Trump… İşte yayımlanan o liste:
2020 Wikipedia aramaları
Covid-19 Pandemisi (Görüntülenme sayısı: 83.495.299)
Donald Trump (Görüntülenme sayısı: 56.802.201)
2020 Yılında Ölümler (Görüntülenme sayısı: 43.551.550)
Kamala Harris (Görüntülenme sayısı: 39.286.079)
Joe Biden (Görüntülenme sayısı: 35.211.256)
Coronavirus (Görüntülenme sayısı: 33.585.551)
Kobe Bryant (Görüntülenme sayısı: 33.148.742)
Ülke ve bölgelere göre COVID-19 pandemisi (Görüntülenme sayısı: 29.414.543)
Michael Jordan (Görüntülenme sayısı: 21.155.268)