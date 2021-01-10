Online Sözlükte 2020 yılında en çok arananlar listesi belli oldu

2020’de Online Sözlük üzerinden yapılan en çok aramalar açıklandı. Yayımlanan listeye 2020 yılının özeti de denilebilir. Listenin en başında malum olduğu üzere Covid-19 yer alıyor. Sonrasında ise Trump… İşte yayımlanan o liste:

2020 Wikipedia aramaları

Covid-19 Pandemisi (Görüntülenme sayısı: 83.495.299)

Donald Trump (Görüntülenme sayısı: 56.802.201)

2020 Yılında Ölümler (Görüntülenme sayısı: 43.551.550)

Kamala Harris (Görüntülenme sayısı: 39.286.079)

Joe Biden (Görüntülenme sayısı: 35.211.256)

Coronavirus (Görüntülenme sayısı: 33.585.551)

Kobe Bryant (Görüntülenme sayısı: 33.148.742)

Ülke ve bölgelere göre COVID-19 pandemisi (Görüntülenme sayısı: 29.414.543)

Michael Jordan (Görüntülenme sayısı: 21.155.268)