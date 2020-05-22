Online muhasebe programları şirketlerin iş yükünü azaltıyor

DÜZCE (İHA) – Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, Online Muhasebe programları ile detaylı raporlar ile ticareti faaliyetleri anlık olarak izlenebileceğini durum analizini istenilen saat ve vakitle incelenebileceğini belirtti.

Türkiye genelinde E-Fatura sistemine geçilmesinin ardından teknoloji üzerinde muhasebe programlarının önemi ön plana çıktı. Online Muhasebe programları ile Türkiye’de öncü kuruluşlardan bir tanesi olan Bilsoft Yazılım, program üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, program içerisinde detaylı raporlamanın yapılabileceğini anlık olarak izleme yapılabileceğini belirtti.

Hizmetleri hakkında bilgi veren Veli, "Şirketinizi mekandan bağımsız olarak yönetmenize olanak sağlar. İster evde olun ister tatilde internetinizin olması yeterlidir. Programın online olması ofise olan bağımlılığınızı azaltır. İşlemlerinizi yapmak için sürekli ofiste masa başında saatlerinizi harcamanız gerekmez. Basit arayüzü sayesinde kolay kullanılabilir, çok fazla işlem karmaşası gerektirmeyen, barkod desteği ile sadece müşteri, stok ve satış işlemlerini yapabileceğiniz, yaptığınız işlemlerin detaylı raporunu alabileceğiniz bir programdır. Müşterilerinize hızlı satış yapmanızı sağlayan Cari Takip Programı işyerinize hız ve performans kazandırır. Barkod desteği ile firmanızda en hızlı şekilde işlemlerin yapılmasını sağlar. Cari Takip Programı ile kasa defterinden kurtulacak, müşterilerinize ait alacak verecek durumunu anında görüntüleyebileceksiniz. Program ile Hızlı satış yapabilir, ürünlerinizin ve müşterinizin ayrıntılı bilgilerini saklayabilir, ürünlerinizin stoklarını tutabilir ve bu bilgileri anında görüntüleyebilirsiniz. Online Ön Muhasebe Programında tüm işlemler en basit hale indirgendiğinden 7’ den 70’ e herkes zorlanmadan çok rahat kullanabilir. Online Ön Muhasebe programını küçük ve orta ölçekli, satış işlemi yapan tüm işletmelerde rahatlıkla kullanılabilir. Muhasebe Programı kullanıcıları E-Fatura modülü için ek ücret ödemeleri gerekmez. Programda dilediğiniz kadar şube açarak bu şubeler ile ilgili detay raporları alabilirsiniz. Her şubeye ayrı ayrı kullanıcı ve yetki tanımlaması yapabilirsiniz” dedi.