Online İşlemler’den 2 GB internet hediye
Türk Telekom, hayatı kolaylaştıran mobil uygulaması “Online İşlemler”in kullanıcılarına yönelik kampanya başlattı.
Türk Telekom Mobil Hizmetler Direktörü Yeşim Arı, “Online İşlemler uygulamamızın kredi kartı entegrasyonuyla müşterilerimizin işlemlerini tek bir dokunuşla, kolayca tamamlamalarını sağlıyoruz. Sunduğumuz 2 GB internet hediyesiyle müşterilerimizin mobil deneyimini zenginleştirirken daha fazla kullanıcının bu hizmetten faydalanmasını hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.