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Teknoloji Online İşlemler’den 2 GB internet hediye
Teknoloji

Online İşlemler’den 2 GB internet hediye

Türk Telekom, hayatı kolaylaştıran mobil uygulaması “Online İşlemler”in kullanıcılarına yönelik kampanya başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 20:39:00 -
Online İşlemler’den 2 GB internet hediye

Türk Telekom Mobil Hizmetler Direktörü Yeşim Arı, “Online İşlemler uygulamamızın kredi kartı entegrasyonuyla müşterilerimizin işlemlerini tek bir dokunuşla, kolayca tamamlamalarını sağlıyoruz. Sunduğumuz 2 GB internet hediyesiyle müşterilerimizin mobil deneyimini zenginleştirirken daha fazla kullanıcının bu hizmetten faydalanmasını hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

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