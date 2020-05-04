Online gebelik eğitimi

Özel Ümit Hastaneleri’nin düzenli olarak gerçekleştirdiği gebelik eğitimler online olarak devam edildi.

Halka açık olarak yapılan gebelik eğitimleri Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle online gerçekleştirildi. Özel Ümit Hastanelerinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan eğitimler 3 bölümden oluştu. Eğitimlere, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Coşkun Minnet, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Hemşire Sevgi Güler katıldı.

Doğumdan sonra en az tema

İlk olarak Korona virüs ve hamilelik ilişkisi hakkında bilgilendiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seda Deniz Işıklar, gebeliğin virüsten etkilenme anlamında ekstra bir risk faktörü oluşturmadığını ifade ederek, herkesin dikkat ettiği unsurların hamileler için de geçerli olduğunu belirtti. Sosyal mesafe ve bağışıklığı güçlü tutmak için beslenmeye ve uykuya dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Op. Dr. Işıklar, gebelerin bu dönemde stresten uzak kalmalarını da önerdi. Doğumda ve sonrasında anne ve bebek sağlığı için anne baba dışında kişilerin bebekle ve anneyle temasını çok istemediklerini vurgulayan Işıklar, aileleri bu konuda uyardı.

Aşıları aksatmayın

İkinci bölümde, yeni doğan bebek bakımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Coşkun Minnet ise çocuğun bağışıklığını yüksek tutmak ve sağlığını korumak için ailelere önerilerde bulundu. Salgın sürecinde her zaman olduğu gibi hijyen koşullarına üst seviyede dikkat edildiğini belirten Dr. Minnet, salgın korkusu ile çocukların düzenli muayenelerinin ve özellikle aşılarının aksatılmaması gerektiğini söyledi. Kontrollerin doktor ile iletişim halinde olarak zamanlamasının yapılmasını isteyen Çocuk Doktoru Minnet, virüsten çok daha az etkilenseler dahi taşıyıcı olmaları nedeniyle çocukların da hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelerinin hayati önem taşıdığına değindi.

Gaz sancısını gidermek için teknikler

Son bölümde ise Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Hemşire Sevgi Güler, bebeğin emzirilmesi, göbek bakımı ve ilk banyosu hakkında uygulamalı bilgiler verdi. Anne sütünün bebek için en değerli besin olduğunu belirten Hemşire Güler, doğru emzirme tekniklerini gösterdi. Bebeğin göbek bağı kuru kaldıkça yıkanmasında bir sorun olmayacağını ifade eden Güler, ikinci haftadan sonra oluşan gaz sancılarını gidermek için uygulanabilecek tekniklerden de söz etti.