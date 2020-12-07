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Ekonomi Online eğitimlere yönelik talep arttı
Ekonomi

Online eğitimlere yönelik talep arttı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:15:47 -
Online eğitimlere yönelik talep arttı

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com'un verilerine göre, temas ortamını ortadan kaldırarak güvenli bir öğrenme deneyimi sunan online eğitimlere yönelik ilgi giderek artıyor.

sahibinden.com açklamasına göre, son dönemde alınan tedbirler kapsamında fiziki sınıf ortamlarındaki eğitim ve kurslara bir kez daha ara verilmesi, eğitim ve gelişim konusunda destek almak isteyenlerin online eğitimlere yönelmesine sebep oldu.

sahibinden.com verilerine göre, "Özel Ders Verenler" kategorisi altında yer alan "İlköğretim" alt kategorisinde yüzde 29 artış yaşandı. Yeni bir dil öğrenmek isteyenlerin yoğun olarak tercih ettiği "Yabancı Dil" alt kategorisine ilgi yüzde 13 arttı.

Bu dönemde çocukların evlerde daha fazla vakit geçirmesiyle ailelere yardımcı olmak amacıyla daha fazla aranan "Çocuk Gelişimi" alt kategorisinde yüzde 196 artış meydana gelirken, "Müzik ve Enstrüman"da ise ilgi yüzde 19 artış kaydetti. Yine bu dönemde "İş İlanları" kategorisi altında yer alan "Öğretmen" alt kategorisinde ise yüzde 60 artış yaşandı.

sahibinden.com, online eğitim alırken şunlara dikkat edilmesini öneriyor:

"Bilgisayarı zararlı yazılımlara karşı koruyacak antivirüs programları yükleyin. Online eğitimlerde bağlanacağınız platforma özgün güçlü şifreler oluşturun. Cihazlarda kurulu olan işletim sisteminin güncellemesini yapın. Ders notlarınızı yedekleyerek olası veri kayıplarını engelleyin. Bilgisayarda yer alan görüntü donanımlarına izinsiz erişilmediğinden emin olun. Bilgisayarda kontrol sağlamak amacıyla ebeveyn denetimi içeren yazılımlar yükleyin."

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