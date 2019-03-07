Türkiye’nin alışveriş alışkanlıklarını ortaya koyan veriler açıklandı. Elde edilen sonuçlara göre online alışverişte geçirilen maksimum süre 30 dakika olarak saptandı.







Türkiye’deki internet kullanıcılarının alışveriş alışkanlıklarını ortaya koyan rapora göre; mağazalardan kıyafet satın almayı tercih edenlerin oranı yüzde 57, alışveriş sitelerini kullananların oranı ise yüzde 43 oldu. Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 42’si mağazalardan alışveriş yaparken, 1 ila 3 arasında mağazaya bakıyor. 4 veya 6 mağazaya bakanların oranı yüzde 41, 7 ila 10 mağazaya bakanların oranı ise yüzde 13 oldu.







Seçenek yetersizliği mağazaların en önemli sorunu

Moda arama motoru GLAMI’in yayımladığı araştırma kapsamında katılımcılara “Mağazalardan alışveriş yaparken nelerden hoşlanmazsınız?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların hoşlanmadıkları faktörlerin başında yüzde 51 ile seçenek yetersizliği geliyor. Bunu yüzde 50 ile yüksek fiyatlar, yüzde 43 ile beden bulamamak, yüzde 28 ile zaman kaybı, yüzde 27 ile demode ürünler ve yüzde 22 ile kalabalık takip etti.







Alışveriş sitesine yönelmenin başlıca sebebi yüzde 70 ile ürün çeşitliliğinin çok olması

Araştırmaya göre; katılımcıların yüzde 70’i online alışverişte ürün çeşitliliğinin çok büyük bir avantaj olduğunu söylüyor. Zamandan kazanmak diyenler ise yüzde 61’lik kesimi oluşturdu. Fiyat dengesi yüzde 50 ve kolayca beden bulmak yüzde 32 ise sağladığı diğer avantajlar oldu.







Online alışverişte geçirilen süre maksimum 30 dakika

Online alışverişin en avantajlı yanlarından biri geçirilen sürenin çok kısa olmadığı görüldü. Katılımcıların yüzde 29’u online alışveriş için 10-30 dakika arasında süre harcıyor. Diğer yandan “30-60 ve 60 dakika üstü” diyenlerin oranı yüzde 28 iken, “10 dakikadan daha az zaman harcarım” diyenler yüzde 15 oranında. Buna karşılık “Mağazada alışveriş yapmanız ne kadar sürer?” sorusu sorulduğunda katılımcıların geçirdikleri süreler; 30-60 dakika yüzde 42, 60-90 dakika yüzde 14 ve 2 saatten fazla yüzde 9 olarak ortaya konuldu.







Online alışverişte uygun bedeni bulamama kaygısı sepeti büyütüyor

Özellikle online alışverişte kaygılandığımız konuların başında uygun bedeni bulma geldi. Bunu ölçümlemek adına katılımcılara araştırma kapsamında “Kendi bedeninizi bulma kaygısıyla aynı ürünün farklı bedenlerini sipariş eder misiniz?” sorusuna; katılımcıların yüzde 60 ‘asla’ derken, yüzde 26’sı ‘ara sıra’ cevabını verdi. ‘Evet, çoğu zaman’ diyenler ise yüzde 14.







Bununla birlikte merak uyandıran bir diğer soru da “Bu durumda ortalama ne sayıda farklı beden için sipariş veriyorsunuz?” oldu. ‘İki farklı beden siparişi veririm’ diyenlerin oranı yüzde 63. Özetle, kendine uygun beden bulamama kaygısı alışveriş sepetini büyüttüğü kaydedildi.







100 kişiden sadece 1 kişi, bir süre giyip iade etmek için alıyor

Araştırma sonuçları alınan ürünlerin çoğunlukla iade edilmediğini gösterdi. “Satın aldığım ürünü iade etmem” diyenlerin oranı yüzde 39 iken, “5 üründen 1’ini iade ederim” diyenler ise yüzde 31. “Kısa bir süre giyip daha sonra iade etmek için kıyafet satın alır mısınız? sorusuna verilen cevaplar da çok net oldu. ‘Hayır, asla’ yüzde 93, ‘evet, bazen’ yüzde 6 ve ‘her zaman’ yüzde 1 olduğu görüldü.







İhtiyaçtan değil indirimden alışveriş

Araştırma kapsamında “Son alışverişinizin nedeni neydi” sorusu da soruldu. Katılımcıların yüzde 44’ü “indirim vardı” cevabını verdi. “Alışveriş yapmak ve kendime hediye almak istedim” cevabını verenlerin oranı yüzde 33. Dolabında benzer ürün bulunan ama eskidiği için yenisi almak isteyenler ise yüzde 22 oranında. Özel bir gün için alışveriş yapanlar yüzde 20, kıyafetlerim demode hale geldi diyenler ise yüzde 13. Katılımcıların yüzde 53’ü genellikle indirim döneminde alışveriş yaparım diyor. İndirim önemli bir faktör değil diyenlerin oranı ise yüzde 19. Bununla birlikte nadiren indirim ararım diyenler ise yüzde 15.