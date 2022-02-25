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Dünya Önlerinde diz çöküp Putin'in yaptıkları için özür diledi!
Dünya

Önlerinde diz çöküp Putin'in yaptıkları için özür diledi!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yankıları devam ederken bir Rus eylemci, Ukraynalıların önünde diz çöküp Putin'in yaptıkları için özür diledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 22:11:00 - 2022-02-25 22:19:41

Rusya’da bir eylemci, Ukraynalıların önünde diz çöküp onlardan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yaptıkları için özür diledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus halkına seslenmiş ve meydanlara inerek savaşı protesto etmelerini istemişti. Bunun üzerine Rusya’nın farklı şehirlerinde savaş ve hükümet karşıtı eylemler başladı. Ukrayna ve Rusya vatandaşları tarafından organize edilen gösterilerde bir Rus protestocu, Rusya bayrağıyla Ukraynalıların önünde diz çökerek özür diledi.

Putin'in yaptıkları için özür diledi

 

Putin’e hakaret ederek diz çöken eylemci, "Putin’in yaptıkları için sizin önünüzde diz çöküp özür dilemek istiyorum. Biz onu istemiyoruz, o bizim başkanımız değil. Yaşasın Ukrayna” ifadelerini kullandı.

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