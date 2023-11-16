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Siyaset Onlardan kopamadı! Bay Kemal’in yeni dükkânı bakın nerede çıktı
Siyaset

Onlardan kopamadı! Bay Kemal’in yeni dükkânı bakın nerede çıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 14:56:00 -
Onlardan kopamadı! Bay Kemal’in yeni dükkânı bakın nerede çıktı

CHP'nin devrik eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, veda ettiği görevinin ardından Ankara'da yeni bir ofis açtı. Kılıçdaroğlu'nun ofisinin, Altılı Masa ortaklarından Davutoğlu, Akşener ve Babacan'ın ofislerine komşu bir konumda bulunması dikkat çekti.

CHP’de yapılan kurultayla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona ermiş ve partinin yeni Genel Başkanı Özgür Özel olmuştu.

13 yıllık genel başkanlık görevine veda eden Kemal Kılıçdaroğlu ise aktif siyasete devam edeceğini açıklamıştı.

Kurultayda CHP Genel Başkanlığı yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, merakla beklenen ofisini ise tuttu.

Altılı masa ortaklarıyla komşu oldu

Kılıçdaroğlu, çalışma ofisi için ise Altılı Masa ortaklarından İyi Parti, DEVA ve Gelecek partilerinin genel merkezlerinin de bulunduğu Çankaya'daki Mustafa Kemal Mahallesi’ni seçti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na komşu olan Kılıçdaroğlu’nun ofisi müstakil bir binada yer alıyor.
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Müstakil ve dubleks

Kiralık olan çalışma ofisi dubleks ve üç odası bulunuyor. Kılıçdaroğlu, ilk ziyaretçilerini de salı günü ağırladı.

Kılıçdaroğlu için İstanbul’da da bir çalışma ofisi oluşturulacağı belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi, gelecek süreçte parti çalışmalarını yönlendirmek için kullanılacağı düşünülüyor.

Tadilat sürüyor

Ofisin tadilat işleri ise halen devam ediyor.

Kılıçdaroğlu’nu çalışma ofisinde milletvekilleri, eski parti yöneticileri, partililer ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'mutfak' göndermesi yaptı: "İnşallah unutmamıştır"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı grup konuşmasında CHP Genel Başkanlığı'nı kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'na ofis göndermesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde sık sık evinin mutfağından paylaşım yapmasına atıfta bulunarak, "Kemal Kılıçdaroğlu ofis açmış sanırım, inşallah mutfağı da unutmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

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