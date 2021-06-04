Onlarca projeyi milletimizin hizmetine sunacağız!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yeni Akit Ankara
Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, onlarca projenin milletin hizmetine sunulacağını söyledi.
Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Haziran Dünya Çevre Günü’nde, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle millet bahçelerinden atık su arıtma tesislerine, bisiklet yollarından sıfır atık ve çevre yatırımlarımıza kadar onlarca projemizi milletimizin hizmetine sunacağız”