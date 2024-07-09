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Dünya Onlarca ölü var! Japonya'da hava sıcaklığı can alıyor
Dünya

Onlarca ölü var! Japonya'da hava sıcaklığı can alıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-09 16:43:19 - 2024-07-09 16:43:18
Onlarca ölü var! Japonya'da hava sıcaklığı can alıyor

Japonya'da etkili olan şiddetli sıcaklar, ülke genelinde en az 19 kişinin hayatını kaybetmesine ve 9 bin 105 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırılmasına sebep oldu.

Japonya'nın farklı kesimlerinde bu ayın başından beri etkili olan aşırı sıcakların bilançosu netleşmeye başladı.

İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi’nden yapılan açıklamada, 1-7 Temmuz tarihleri arasında ülke genelindeki 14 eyalette yaşayan en az 19 kişinin sıcak çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Vakaların çoğu 65 yaş ve üzeri

Aynı süre zarfında 9 bin 105 kişinin sıcak çarpmasına bağlı semptomlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, vakaların 5 bin 378'ini 65 yaş ve üzeri kişilerin oluşturduğu kaydedildi.

Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmama ve evde klima kullanma uyarısında bulunan yetkililer, ayrıca bol su tüketme çağrısı yaptı.

Termometreler 40 dereceyi göstermişti

Japonya'nın farklı kesimleri bu ayın başından beri aşırı sıcakların etkisine girmiş, ülkenin birçok eyaletinde 35 dereceyi aşan sıcaklıklar gözlenmişti.
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Bu yazın sıcaklık rekoru geçtiğimiz Pazar günü ülkenin Shizuoka şehrinde kaydedilirken, termometreler 40 dereceyi göstermişti. Bunun 1940 yılından bu yana kentte kaydedilen en yüksek sıcaklık olduğu açıklanmıştı.

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