Onlar, ne zaman “aday olabilir” dedi ki?

Ali İhsan Karahasanoğlu, muhalefetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olması konusundaki açıklamasına tepki göstererek, Erdoğan hakkında daha önce yapılan "aday olamaz" açıklamalarını hatırlattı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Biz altılı masa toplantısında, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının isminin açıklanmasını beklerken, onlar karşı masadaki adaya itiraz ile sahneye çıktılar..

Kendiniz aday belirleyemiyorsunuz..

Bari başkalarına karışmayın..

Yok, kendileri aday çıkaramadıkları gibi, Cumhur İttifakı’nın adayına da kılçıklık ediyorlar..

“Siz de aday göstermeyin, böyle böyle gidelim” demeye getiriyorlar..

İki sene öncesinde, bir yandan erken seçim isterken, bir yandan da aday belirlemekten kaçınmalarını, şöyle izah ettiler:

“Adayımızı açıklarsak, paçavrasını çıkarırlar..”

Sonraki dönemde, “2022 sonbaharında baskın seçim bekliyoruz” dediler..

“Ben Tayyip Erdoğan’ın yanında yıllarca çalıştım, göreceksiniz” diye de ekledi, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu..

Sonbahar geçti..

Baskın seçim falan olmadı..

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