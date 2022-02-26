Onlar "Kes ulan savaşı" derse savaş biter

Engin Ardıç, ünleri kendilerinden menkul ünlü sanatçıların savaşa karşı çıkmalarının gereksiz olduğunu belirtti. Sabah yazarı, "Siz 'Kes ulan savaşı' derseniz savaş biter. Putin bir tek sizden korkar" ifadeleriyle malum zevatı ti'ye aldı. İşte o yazı:

"Ünleri kendilerinden menkul ünlü sanatçılarımız savaşa karşı çıkmışlar.

Sevil Uyar, Zeynep Bastık, Derya Uluğ, Mine Tugay, Selen Görgüzel, Tan Taşçı, Esra Özmen, Nur Fettahoğlu... Kim bunlar yahu?

Böylece magazin gazetesine bunların resimlerini şöyle topluca basma fırsatı çıkıyor.

Daha da ünlü Funda Arar, Doğa Rutkay, Nilgün Belgün (kız sen hayatta mısın?), Semiramis Pekkan, Işın Karaca, Pınar Deniz, Fulden Uras, Nilüfer Açıkalın, Yıldız Tilbe, İbrahim Büyükak falan da aynı fikirde...

Putin bir tek sizden korkar.

Siz "Kes ulan savaşı" derseniz savaş biter.

Caner Cindoruk, Taner Ölmez, Murat Boz, Ayşenil Şamoğlu, Osmantan Erkır, Biran Damla Yılmaz da sosyal medyadan tepki vermişler.

Bu isimler Rus istihbaratının yakından izlediği isimler olmalı...

Elbette etkilenecekler, durup iki kere düşünecekler.

Hemen Putin'e rapor verecekler: "Ünlü Türkler bize çok kızıyorlar, haberin olsun Gospodin Pryezidiyent!"

Zaten Rusya'yı haklı gören tek ünlü Türk, Doğu Perinçek.

Fakat "Rusçu Türk sanatçılarından" tık yok maşallah.

Doğa'nın muhterem pederi, neredesin?

Kız Nilgün, sen şu savaşı önle, dile Zelenski'den ne dilersen. Han, hamam, apartman dairesi. Feda olsun. (...)"