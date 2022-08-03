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Ekonomi Onlar karar verince petrol yükseldi!
Ekonomi

Onlar karar verince petrol yükseldi!

OPEC+, Eylül'de üretim hedefini 100.000 varil/gün artırma konusunda anlaştı. Brent petrol yüzde 1 primle 102 dolara yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 16:02:00 -
Onlar karar verince petrol yükseldi!

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+, Eylül ayı için petrol arzını günlük 100 bin varil artırma konusunda anlaştı. Piyasaların genel beklentisi, OPEC+'nın petrol arzını sabit tutması ya da hafif artırmasıydı.

Bekelntilerin altında üretim artışı sonrası petrol fiyatları yükseldi. Brent petrol, karar sonrası yüzde 1 primle 102 doları gördü.

Uzmanlar, petrol sahalarındaki yatırım eksikliği nedeniyle birçok üye ülkenin üretim kotalarını karşılamakta zorlandığı göz önüne alındığında grubun arzı artırmasının zor olacağını ifade ediyordu.

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