Onlar artık 'insanımsı vahşiler' safında

Turgay Güler, Filistin meselesinin aslında bir insanlık meselesi olduğunu vurguladı. Güler, masum insanların "insanımsı vahşiler" tarafından acımasızca katledildiğini belirtti. Müslümanların, insan oldukları için hedef alındığını ifade eden Güler, toplumun bu vahşete sessiz kaldığını söyledi. Güler, toplumsal çöküşün tehlikeli boyutlara ulaştığını dile getirdiği Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Filistin meselesiymiş!

Hadi canım oradan!

Nesi Filistin meselesi? Çocuklar bombalar altında can veriyor. Evleri başlarına yıkılıyor. Kadınlar, yaşlılar, gençler... On binlercesi acımasızca katlediliyor ve bunun adı Filistin meselesi oluyor öyle mi?

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Oysa bu 'insanlığın' meselesi değil mi?

Masum insanlar, 'insanımsı vahşiler' tarafından katlediliyor ve 'insanlık' buna sessiz kalıyor. Oturup herkes bir daha düşünmeli! Bu Filistin meselesi değil çünkü! Sen Müslüman oldukları için katledildiklerini düşünüyorsun. Oysa insan kalabildikleri için öldürülüyorlar.

Kimi de 'bana ne Araplardan' diyor, diyebiliyor. Yazık, Arapların meselesi zannediyor! Çünkü kendisi de artık 'insanımsı vahşiler' safında.

Instagram birkaç gün kapatıldı diye komaya girenler! Hayatı Instagram'dan ibaret sananlar. Sosyal medyanın algoritmasına esir düşenler...

Onlar da bir başka 'insanımsı'lar!

Daha çok kazanmak, daha çok harcamak, haz için sınır tanımamak...

Davranış bozukluğuna yakalanmış milyonlar...

Amaçsızlar, umursamazlar, benciller...

Toplumsal çöküş hiçbir zaman böylesi bir noktaya ulaşmamıştı. Gazze'de katledilen insanlara üzülemeyecek kadar vahşileşmek!

Değersizler, inançsızlar...

Korkunç bir kaos 'insanlığın' kapısına dayandı. Kötüler kazanacak! İnsanlar ezilerek, aşağılanarak öldürülecek!

Sanal bir dünyada 'sınırsız' özgürlüğün pençesine düşenler... Evlenmeyenler, çoğalmayanlar, sapıklar, katiller...

Çöküş nihayete erdiğinde hiçbiri ama hiçbiri hayatta kalamayacak, farkında değiller. Çünkü 'kötüler' çok 'kötü' bir son kurguladılar. İnsanoğlunu insanlığından çıkararak adım adım bu sona götürüyorlar.

'Özgürlük' çığlıkları atarak insanımsılar kervanına katılmak için çırpınanlar... En büyük özgürlüğün 'insan olmak' olduğu gerçeğini göremiyorlar. Dijital dünyada köşeye sıkıştırıldıklarının, o dünyanın dışında oksijensiz kaldıklarının farkında bile değiller.

İnsan olmak! Vicdan taşımak! Bundan daha kıymetli bir özgürlük olabilir mi?

Değilse katledilen çocuklara bakıp 'Filistin meselesi' der çekilirsin. Çünkü algoritmalar sana bunu vaaz ediyor.

İdeolojiler öldü. Artık insanlarla, insanımsılar arasında bir mücadele olacak. Şartlar insanlar açısından hiç de eşit değil. Çünkü insanların vicdan diye duygu diye ahlak diye sevgi diye merhamet diye çok ama çok ağır yükleri var!

İnsanımsıların hiçbir yükü yok maalesef.

Filistin meselesiymiş! Hadi oradan!"