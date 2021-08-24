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Gündem 'Onlar artık Fenerbahçe orduevinde şampanya patlatamayacaklar'
Gündem

'Onlar artık Fenerbahçe orduevinde şampanya patlatamayacaklar'

Gazeteci Fatih Uğurlu, 28 Şubat'ın darbeci generallerine verilen müebbet hapis cezalarını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 18:32:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"28 Şubat'ta, bir avuç çete, halkın oylarıyla seçilmiş iktidarı 'hizaya getirdi' " diyen Uğurlu, Dindar insanlara yapılan zulmü hatırlattı. Generallerin rutbelerinin sökülmesine değinen Uğurlu, "Bunlar 'er' bile olamazlar." ifadesini kullandı.

Uğurlu, 28 Şubat döneminde, dindar insanların darbecilere olan öfkesini şöyle anlattı:

"Artık bardak taşmak üzereydi. Millet son derece rahatsızdı. Hatta bu rahatsızlık, 'Neden bu paşalar hala Fenerbahçe orduevinde şampanya patlatıyorlar da, bu iblislere, bu şeytanın uşaklarına, bu put kavminin çocuklarına hesap sorulamıyor?' diye artık patlama noktasına gelmişti. Ve Elhamdulillah, mahkemeden tutuklama kararı çıktı. Onlar artık Fenerbahçe orduevinde şampanya patlatamayacaklar."

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