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Oniomania - Alışveriş yapma hastalığı yaygınlaşıyor

Oniamania nedir? Daha önce belkide duymadığınız bu hastalığı yaşıyor olabilirsiniz. Belli duyguların yerini dolduramıyor ve çözümler arıyorsanız, haberimize göz atmalısınız!

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:45
Oniomania - Alışveriş yapma hastalığı yaygınlaşıyor

Değişen çağ ile birlikte, hastalıklar da yeni boyutlar kazanıyor. Son dönemin popüler hastalığı: Oniomania

Oniomania; para harcama ve bir şeylere sahip olma isteğinin artması, dürtülerin bozmasıyla oluşuyor. Bu dürtü hazla birleşiyor ve o mutluluk giderek insanın içinde yer ediniyor. Buna genel anlamda, davranış bozuluğu da denebilir.

Kişi, gerekli ya da gereksiz farketmeksizin, sadece ''benim'' duygusu ve isteğini doyurmaya ve mutlu olmaya çalışır. Sebebi ise; yaşadığı sorunlar, doyumsuzluklar ve gerilimlerdir. Bu duyguları bastırmak için yeni bir duyguya yönelmek isterler. 

Psikologlarlar; çocuklukların değersiz ve sevgisiz büyüdüklerinde, bu hastalığa yakalanma risklerinin arttığını açıkladı. Dışlanan ve duygu eksikliği ile büyüyen kişilerin bu hastalığa yakalanmaları, diğer insanlara göre 3,5 kat fazla olduğu belirtiliyor.

Sonuç olarak; bir duyguyu tatmin edemeyince, yerini başka bir duyguyla doldurmaya çalışan kişiler türüyor. Bu hastalık sadece bir yönelim. Duygularını tatmin edemeyen kişilerin başka yönlere çekilmesi daha kolay oluyor.

Sevgisiz kalan bedenlerin, sonradan çok büyük sorunlarla yaşamlarına devam ettikleri aşikar. Birçok duyguyu yerinde ve zamanında yaşamak gerekir. Bu nedenle kişilere ve haklarına saygı göstermeli, çocuk büyütürken sorun oluşturabilecek her konuyu iyi ölçüp biçmelisiniz.

 

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:45
  1. oniomania
  2. alışveriş hastalığı
  3. psikoloji
  4. çocuk psikolojisi

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