Onikişubat Belediyesi’nin YKS ve KPSS Kazandıran Taktikler Kampı yoğun ilgi gördü

Onikişubat Belediyesi’nin Başkan Hanifi Toptaş öncülüğünde hayata geçirdiği kamp, iki gün boyunca sınavlara hazırlanan gençleri bilgi, strateji ve motivasyonla buluşturdu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programın ikinci gününde, Tarih alanındaki konu anlatımları ve söyleşiler ön plana çıktı. İlk günden itibaren salonları dolduran YKS ve KPSS adayları, kampın son gününde de programa yoğun katılım gösterdi.

Tarih kampında sınavın şifreleri çözüldü

İkinci günün en dikkat çeken oturumlarından biri, Tarih alanında gerçekleştirilen eğitim oldu. Alanında uzman eğitmen M. Celal Özyıldız, sınavlarda en çok karşılaşılan konular üzerinden yaptığı anlatımlarla öğrencilere yol gösterdi. Özyıldız, Tarih dersinde ezberden çok yorum gücü, kronoloji bilgisi ve doğru okuma alışkanlığının belirleyici olduğunu vurguladı.

Önceki benzer programlardaki konuşmalarında sıkça altını çizdiği “bilgiyi küçük parçalar hâlinde yönetme” yaklaşımını bu kampta da paylaşan Özyıldız, adaylara şu mesajı verdi:

“Tarih, göz korkutacak kadar geniş bir alan gibi görünse de sınavda sizden istenen her şeyi bilmeniz değil; sorunun ne istediğini doğru anlamanızdır. Kronolojiyi doğru kuran, neden–sonuç ilişkisini kavrayan her aday avantajlıdır. Panik yapmadan, bildiğinizi doğru yerde kullanmayı öğrenirseniz Tarih sizin için net kazandıran bir derse dönüşür. Sınavlarda sizden tarih anlatmanız değil, verilen bilgiyi doğru yorumlamanız istenir. Bir olayın hangi dönemde, hangi şartlar altında gerçekleştiğini bilirseniz; şıklar arasındaki farkı çok daha rahat ayırt edersiniz. Kronolojiyi kafasında oturtan bir öğrenci, bilgi eksik olsa bile sorunun doğru cevabına ulaşabilir. Deneme çözmek tek başına yeterli değil. Asıl kazanç, yanlış yaptığınız sorunun neden yanlış olduğunu anlamaktır. Tarih, doğru analiz edildiğinde net kazandıran bir derstir. Panik yapmadan, bildiğinizi doğru yerde kullanmayı öğrenirseniz bu ders sizi yukarı taşır.”

Soru çözüm teknikleri, geçmiş yılların sınav analizleri ve sık yapılan hatalar üzerinden yapılan anlatımlar, öğrencilerden büyük ilgi gördü. Etkileşimli geçen oturumda adaylar, merak ettikleri konuları birebir sorma imkânı da buldu.

Motivasyon ve özgüven ön plandaydı

Gün boyunca gerçekleştirilen söyleşi bölümlerinde, sınav sürecinin yalnızca akademik değil aynı zamanda psikolojik bir süreç olduğuna dikkat çekildi. Eğitmenlerin kendi tecrübelerinden yola çıkarak yaptıkları paylaşımlar, gençlerin sınav sürecine daha bilinçli ve özgüvenli yaklaşmalarına katkı sağladı.

Kapanış konseriyle keyifli final

İki gün süren yoğun ve verimli eğitim maratonu, kampın sonunda düzenlenen kapanış konseriyle taçlandırıldı. Eğitimin ardından düzenlenen konser, gençlerin moral depolamasına ve kampı keyifli bir atmosferle tamamlamasına imkân sağladı. Katılımcılar, hem bilgi dolu hem de motivasyonu yüksek bir organizasyonla sınav sürecine güçlü bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Onikişubat Belediyesi yetkilileri, gençlerin eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, bu tür eğitim desteklerinin artarak süreceğini belirtti.