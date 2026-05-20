Onikişubat Belediyesi Kadın Emeği Seramik Atölyesi’nin eserleri görücüye çıktı

Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde yürütülen Onikişubat Belediyesi Kadın Emeği Seramik Atölyesi, 19 Ocak’ta başlayıp 20 Mayıs’ta tamamlandı. Toplam 20 kursiyerin eğitim aldığı projede kadınlara cimdikleme, sucuk, plaka ve döküm teknikleri öğretildi. Kursiyerler, süreç boyunca hazırladıkları özgün seramik eserlerini Dönem Sonu Sergisi’nde vatandaşların beğenisine sundu.



Depremzede kadınların sosyal hayata katılımı amacıyla başlamıştı

Depremden etkilenen kadınların üretime ve sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla başlatılan proje, ilk olarak EXPO Arasta Çarşısı’nda faaliyet gösterdi. Daha sonra Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin alt katına taşınarak daha kurumsal bir yapıya kavuşturuldu ve “Onikişubat Belediyesi Kadın Emeği Seramik Atölyesi” adını aldı.

“Kadınlarımıza yönelik anlamlı projelerimizden bir tanesi”

Sergi açılışında konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, kadınların hem meslek edinmesine hem de sosyal yaşamda daha aktif rol almasına katkı sunan projelerin önemine dikkat çekti. Başkan Toptaş, şunları söyledi:

“Onikişubat Belediyesi Kadın Emeği Seramik Atölyemizdeyiz. Bugün, 4.5 aylık bir süre sonunda kursiyerlerimizin yaptığı çalışmaları burada bir sergi açılışında onlarla bir araya geldik. Gerçekten sağ olsunlar, çok güzel, sanatsal ürünler üretmişler. Aslında biz bu kursumuzu bir sene öncesinde ilk olarak Expo’da oluşturmuştuk. Tabii kadınlarımızın bizden talepleri oldu, biraz mesafenin uzak olması sebebiyle daha merkezi bir yerde konumlandırmamızı istediler. Biz de 22 Gün Mahallemizde, DOKMER Rehabilitasyon Merkezimizin hemen alt katında burayı bir seramik atölyesine dönüştürdük. Gerçekten de yoğun bir talep var. Özellikle kadın kursiyerlerimiz buraya geliyorlar, seramik konusunda eğitimlerini alıyorlar. Gördüğünüz gibi çok güzel ürünleri de ortaya çıkardılar.”

“Kadınlarımızın hayatına artı değer katan proje”

Projelerin insan hayatına dokunmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirten Başkan Toptaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tabii ki bir projenin, bir tesisin açılışında olmak açıkçası bizi çok mutlu ediyor. Ama bizi daha da mutlu eden, bu projenin insana dokunuyor olması, insanın ruhuna dokunuyor olması, onların yaşamlarını kolaylaştırıyor olması, onların ekonomisine dokunuyor olması gerçekten bizi çok daha fazla mutlu ediyor. Bu projemiz de böyle bir proje. Burada kadınlarımız geliyorlar, hem onların özellikle deprem sonrası süreçte zihinlerinin dağıtılması açısından, hem sanatsal yönlerinin gelişmesi açısından, aynı zamanda bir zanaat öğrenmeleri açısından ve sosyalleşmeleri açısından gerçekten çok önemli ve güzel bir proje oldu. Talep çok, inşallah bunların sayılarını artırmayı hedefliyoruz. Halk Eğitim Merkezimizle ortaklaşa bir proje yürütüyoruz, emeği geçen Halk Eğitim Merkezimize çok teşekkür ediyorum. Eğitmenimize çok teşekkür ediyorum ve buraya gelen çok değerli kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum.”

“Onikişubat Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışını takdir ediyorum”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal da konuşmasında kadın emeğinin önemine vurgu yaparak, Onikişubat Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışını takdir ettiğini ifade etti. Köksal, şu ifadeleri kullandı:

“Kadın Emeği Seramik Atölyesi aracılığıyla bir kez daha kadın emeğini vurgulamak için ben de söz aldım. Onikişubat Belediyemiz ve sağ olsun Hanifi Toptaş başkanımız da ilk geldiği günden beri halka birebir dokunan bir yönetim anlayışı sergiliyor. Hepiniz de fark ediyorsunuzdur bunu. Hem KahveOn2 şubeleri hem de parklarımız… Yani bunlar gerçekten nefes alınabilir yerler. Burada biz de oturduk bir boyama yaptık, insan kalkmak istemiyor. Çok güzel, Allah daim etsin inşallah. Ben teşekkür ediyorum hem şehrim adına başkanım hem de kadınlar adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu yaz vesilesiyle de çocuklarımıza da bir nebze dokunursak o da güzel olur. Çünkü yazın da çocuklar için aktiviteler olması gerekiyor.”

Kadınların üretime aktif katılım sağlamasını hedefleyen atölye çalışmalarıyla kursiyerler hem mesleki beceri kazandı hem de sanatsal yönlerini geliştirme fırsatı buldu.