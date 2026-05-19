NATO'ya ait savaş uçakları İHA'yı vurdu

NATO, Estonya hava sahasına giren bir insansız hava aracının (İHA), Litvanya'da konuşlu Romanya'ya ait F-16 savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Estonya makamlarının, ülke hava sahasını ihlal eden bir İHA'nın NATO savaş uçağı tarafından vurulduğunu duyurmasının ardından, ittifaktan resmi doğrulama geldi. Konuya ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yazılı açıklama yapan NATO Sözcüsü Allison Hart, olayın detaylarını paylaştı.

"OLASI HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI HAZIR VE MUKTEDİRİZ"

Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü belirten Hart, NATO ile Estonya makamlarının yakın temas halinde bulunduğunu kaydetti.

Söz konusu müdahalenin NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında gerçekleştirildiğini anlatan Hart, Litvanya'da bulunan Romanya'ya ait F-16 savaş uçaklarının Estonya hava sahasında bir İHA'yı düşürdüğünü teyit ederek, "NATO, topraklarımızı korumak ve halkımızın güvenliğini sağlamak amacıyla olası hava tehditlerine karşı 7 gün 24 saat hazır ve muktedirdir." dedi.