Onikişubat Belediyesi, 2. Kahramanmaraş Motofest’in startını veriyor

Onikişubat Belediyesi, geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören Kahramanmaraş Motofest’i, bu yıl da motosiklet tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. İlki yoğun katılımla gerçekleştirilen festivalin ikincisi, 11-12-13 Eylül tarihlerinde EXPO Fuar Alanı’nda düzenlenecek.

Kahramanmaraş’ın sosyal, kültürel ve sportif hayatına katkı sunan organizasyonlara destek veren Onikişubat Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek Motofest, üç gün boyunca motosiklet tutkunlarını, gençleri, aileleri ve şehir dışından gelecek misafirleri bir araya getirecek.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen ilk festivalle motosiklet tutkunlarının buluşma noktalarından biri haline gelen Kahramanmaraş, bu yıl da Motofest heyecanını yaşayacak. Festival kapsamında motosiklet etkinliklerinin yanı sıra konserler, çeşitli gösteriler, yarışmalar ve sosyal aktiviteler düzenlenecek.

Üç gün boyunca müzik, motosiklet ve eğlence

11-12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, motosiklet kültürünü müzik ve eğlenceyle buluşturarak katılımcılara dolu dolu üç gün yaşatacak.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden motosiklet tutkunlarının Kahramanmaraş’ta buluşacağı Motofest’te, motosiklet sporuna yönelik etkinliklerin yanı sıra çeşitli gösteriler, yarışmalar, sahne performansları ve sosyal aktiviteler de gerçekleştirilecek.

Festival alanında kurulacak stantlarda motosiklet dünyasına ilişkin marka ve ürünler ziyaretçilerle buluşurken, gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle festival coşkusu devam edecek.

Motofest’te sevilen sanatçılar sahne alacak

Kahramanmaraş Motofest, motosiklet ve adrenalin tutkunlarının yanı sıra müzikseverlere de keyifli anlar yaşatacak. Festivalin konser programı kapsamında 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Velet sahne alacak. Aynı gün saat 21.30’da ise Sura İskenderli, Kahramanmaraşlı müzikseverlerle buluşacak. Festivalin son günü olan 13 Eylül Pazar günü saat 21.00’de sahneye çıkacak Sena Şener ise performansıyla Motofest coşkusunu zirveye taşıyacak. Sevilen sanatçıların sahne alacağı konserlerle festival boyunca motosiklet, müzik ve eğlence bir arada yaşanacak.

Kahramanmaraş yeniden motosiklet tutkunlarının buluşma noktası olacak

Şehir dışından gelecek motosiklet tutkunlarına Kahramanmaraş’ın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtma fırsatı da sunacak Motofest, kentin turizm potansiyeline katkı sağlayan önemli organizasyonlardan biri olacak.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da farklı şehirlerden gelecek katılımcıları ağırlayacak festivalin, Kahramanmaraş’ın tanıtımına ve şehir ekonomisine katkı sunması hedefleniyor.

Başkan Hanifi Toptaş’tan Motofest daveti

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Motofest’in gördüğü yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu yıl düzenlenecek ikinci festivale tüm hemşehrilerini davet etti.

Başkan Toptaş, Kahramanmaraş’ın sosyal ve kültürel hayatına değer katan organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini belirterek, motosiklet tutkunlarını, gençleri, aileleri ve tüm hemşehrileri üç gün sürecek Motofest’e davet etti.

Kahramanmaraş Motofest, 11 Eylül’de başlayacak ve 13 Eylül’e kadar EXPO Fuar Alanı’nda motosiklet, müzik, spor, adrenalin ve eğlence tutkunlarını aynı çatı altında buluşturacak.