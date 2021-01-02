“Öngörüsüz Kemalist” Türker Ertürk’ten eski silah arkadaşlarına çirkin iftira

yeniakit.com.tr

Eski Deniz Harp Okulu Komutanı Türker Ertürk, siyasete atıldıktan sonra bir türlü dikiş tutturamadı. Şimdiye dek milli ve manevi konularda birçok akılalmaz çıkışta bulunan Ertürk, CHP’ye katıldıktan sonra siyasi sebeplerle her türlü yalanı meşru gördüğünü ve hiçbir ilke tanımadığını açıkça gözler önüne serdi.

Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kahraman Mehmetçik’e yaptığı bir ziyarette çekilen görüntüsünü paylaşan Ertürk, hem Soylu’ya hem de eski silah arkadaşları olan askerlerimize iftira attı.

Askerlerin ve Bakan Soylu heyetindeki herkesin sığabilmesi için yere serilen bir sofrada yemek yenmesini eleştiren Türker Ertürk, Mehmetçiklerin de Bakan Soylu’nun reklamını yapmaya çalıştığını ileri sürerek haddini aştı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ertürk, “Gerçekten masa mı yoktu? Yoksa halkı kandırmak ve istismar etmek için pazarlama (marketing) tekniği olarak mı yaptınız?” ifadelerini kullandı.