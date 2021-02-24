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Eğitim Önemli yüz yüze eğitim kararı! Artık valilikler tarafından alınacak
Eğitim

Önemli yüz yüze eğitim kararı! Artık valilikler tarafından alınacak

Yüz yüze eğitimin tüm sınıflarda başlatılma kararı, illerde Kovid-19 vakalarının seyrine göre valilikler tarafından alınacak. Valilikler, okullarda tam zamanlı eğitime geçilmesine de karar verebilecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 09:31:00 -
Önemli yüz yüze eğitim kararı! Artık valilikler tarafından alınacak

Yüz yüze eğitimde geri sayım başladı. Köy okullarının ardından ilkokulların tamamı ve 8 ile 12'nci sınıflar da 1 Mart'tan itibaren okullarına kavuşacak. İlkokullar haftada 2 gün okula gidecek. 8 ile 12'nci sınıflarda ise yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Ortaokul 5, 6 ve 7 ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflar uzaktan eğitime devam edecek. Öte yandan okulların tüm kademelerde, 5 gün, yani tam zamanlı açılıp açılmayacağına valiler karar verebilecek. İllerde vakaların seyrine göre yüz yüze eğitime her kademede valilikler tarafından alınacak kararla başlanabilecek.

Sabah gazetesinden Ceyda Karaslan'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri, "Çocuklarımızın okullarına kavuşması için velilerin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına, yasaklara uyması çok önemli. Vaka sayısı azaldıkça valilik kararınca o ildeki okullar tam zamanlı açılabilecek" dedi.

Türkçe ve matematik yüz yüze

İlkokullarda öğrencilere Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce dersleri yüz yüze anlatılacak. Bu derslere ek olarak 4'üncü sınıflar ayrıca haftada 2 saat din kültürü ve ahlak bilgisi dersi de görecek. Müzik, resim ve beden eğitimi gibi dersler ise uzaktan eğitimle verilmeye devam edecek. Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf öğrencilerine ise yüz yüze eğitimde yine LGS'deki konuların ağırlıklı olduğu dersler verilecek. Fen bilgisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce dersleri yüz yüze eğitimle alınacak. 12'nci sınıflarda ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık için olan dersler var.

Liselilere dijital karne

Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar da 1 Mart'tan itibaren 2 hafta içinde yüz yüze tamamlanacak. Öğrenciler 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konulardan sorumlu olacak. İkinci birinci dönem sınavları tamamlanamadığı için lise öğrencileri ilk kez birinci dönemin sonunda karne alamamıştı. İlk dönem sınavları tamamlandıktan sonra lise öğrencilerine dijital karne de verilecek.

'Çok önemli iki haftanın ortasındayız'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Bakan Selçuk paylaşımında, "Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı" dedi.

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