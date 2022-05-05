Önemli Mescid-i Aksa çağrısı: İki katına çıkarın

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli Alimler Birliği, Arap ve İslam dünyasındaki alimlere işgalci İsrail'in saldırıları karşısında Mescid-i Aksa'yı destekleme çabalarını artırma çağrısı yaptı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, terörist İsrail'in Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekan olarak bölme projesini ne pahasına olursa olsun gerçekleştiremeyeceği bildirildi.

Filistin halkının hiçbir zaman kutsallarının ihlal edilmesi karşısında sessiz kalmayacağı vurgulanan açıklamada, "Arap ve İslam dünyasındaki alimleri, işgalcilerin saldırısına uğrayan Mescid-i Aksa'ya destek çabalarını iki katına çıkarmaya ve bu saldırıları dünyaya duyurmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mescid-i Aksa'ya ve Aksa'nın gönüllü muhafızlarına (murabıt) yönelik saldırıların devam ettiği ve her gün yüzlerce gencin gözaltına alındığı ancak bu saldırıların Filistin halkını "kutsal başkenti ve Müslümanların ilk kıblesini" savunmaktan alıkoyamayacağı vurgulandı.

Terörist İsrail polisinin eşlik ettiği yaklaşık 600 fanatik Yahudi, sabah saatlerinde "İsrail'in kuruluş günü" bahanesiyle işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti.

Fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınını protesto eden 50 civarında Filistinli ise işgalci terörist İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.