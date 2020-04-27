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Hikmetli Sözler

Önemli hatırlatma! Fayda veren 8 şey

Cenab-ı Allah, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: Bir işe başladığın zaman, Allahü teâlâya tevekkül et, Ona güven! (Al-i imran 159)

2020-04-27 11:27:00 -
Önemli hatırlatma! Fayda veren 8 şey

8 şey günlük hayatında sana fayda verir:

-Mutluluk istiyorsan:

     Namazı vaktinde kıl.

-Yüzünde nur istiyorsan:

     Teheccüde kalk.

-Huzur istiyorsan:

     Kur’an’ı ağır ağır oku.

-Sıhhat istiyorsan:

     Oruç tut.

-Günahlardan kaçmak istiyorsan:

     İstiğfar devam et.

-Üzüntüsüz olmak istiyorsan:

     Dua’ya devam et.

-Şiddetin yok olmasını istiyorsan:

    La havle ve lâ Kuvvete illa billah de.

-Bereket istiyorsan:

     Peygamber (sav) ve O’nun temiz pak ehline salavat getir.

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