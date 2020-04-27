Önemli hatırlatma! Fayda veren 8 şey
Cenab-ı Allah, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: Bir işe başladığın zaman, Allahü teâlâya tevekkül et, Ona güven! (Al-i imran 159)
8 şey günlük hayatında sana fayda verir:
-Mutluluk istiyorsan:
Namazı vaktinde kıl.
-Yüzünde nur istiyorsan:
Teheccüde kalk.
-Huzur istiyorsan:
Kur’an’ı ağır ağır oku.
-Sıhhat istiyorsan:
Oruç tut.
-Günahlardan kaçmak istiyorsan:
İstiğfar devam et.
-Üzüntüsüz olmak istiyorsan:
Dua’ya devam et.
-Şiddetin yok olmasını istiyorsan:
La havle ve lâ Kuvvete illa billah de.
-Bereket istiyorsan:
Peygamber (sav) ve O’nun temiz pak ehline salavat getir.