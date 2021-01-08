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Ekonomi Önemli bir konumdayız
Ekonomi

Önemli bir konumdayız

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 09:54:00 -
Önemli bir konumdayız

Yılmaz, güneş enerjisinde kapasitenin 6 bin 500 megavatı aştığını belirtti. Yılmaz, “Türkiye’nin güneş enerjisinde yatırımlarına daha önce başlayan ülkelere göre daha fazla kapasite oluşturduğunu söyleyebilirim” dedi. Türkiye’deki güneş enerjisi yatırım kültürünün tabana yayılacak şekilde geliştiğini kaydeden Yılmaz, “Biz, yatırımlara 5 yıl önce başladık. Bu sayede ülkemiz, enerji alanında önemli bir yere geldi” diye konuştu. Yılmaz, dünyanın enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılandığı sürece iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacağını ve doğanın kendini koruyacağını da aktardı.

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