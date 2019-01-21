ONDO Group, MABCO'yu kamuoyuna şikayet etti

YAVUZ SELİM / İSTANBUL - Türkiye’nin gözde sektörlerine yaptığı yatırımlarla dikkat çeken ve yüzlerce kişinin ekmek kapısı olan Ondo Group Mekanik firması, tarihinin en zor zamanlarını geçiriyor. bir takım işgüzarlar tarafından önü kesilmek istenen Ondo Mekanik, ne alacaklarını tahsil edebiliyor, ne de taahhüt ettiği işleri yerine getirebiliyor. Konuyu Akit’e anlatan Ondo Group Mekanik Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Tüfekçi, iflasın eşiğine geldiklerini belirterek alacaklarını mahkeme yoluyla tahsit etme çabasında olduklarını söylüyor.

105 KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYORDU, ŞİMDİ İSE...

Aynı zamanda MÜSİAD Makina Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı olan Yakup Tüfekçi, Başyazıcı Holding’e ait MABCO firması ile büyük sorunlar yaşadıklarını belirtiyor. Alacaklarını tahsil edemediklerini, bu nedenle buhranlı günler geçirdiklerini kaydeden Ondo Group Mekanik Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Tüfekçi, “Her şey 2017 yılında başladı. İstanbul’daki iki inşaat projesinde birlikte çalıştığımız MABCO’dan hak edişlerimizi tahsil edemedik. Başyazıcı Holding’e ait MABCO firmasından öncelikle çek verdiler, sonra birkaç daire ama 1 yıldır kalan alacaklarımızın tek kuruşunu dahi edemedik. Firmamız iflasın eşiğine geldi. 105 kişi istihdam ettiren firmamız şu an kimseyi çalıştıramaz konuma geldi. Mahkemeye verdiğimiz Başyazıcı Holding’e ait MABCO’dan zararımızı tahsil etmeye çalışıyoruz.” dedi.

AYLARDIR ÖDEME YAPMIYORLAR

Tüfekçi, “2004 yılından bu yana mekanik taahhüt sektöründe hizmet veren Ondo Group firmamızın, elhamdülillah tek bir nokta dahi problemi yoktu. 2018 yılı içerisinde ise birlikte çalıştığımız 3 büyük firma iflas etti. Asıl sıkıntıyı ise Başyazıcı Holding’e ait MABCO firması ile yaşadık. İstanbul’da rezidans tipi konut yapan MABCO ile yaptığımız anlaşma sonucu Maltepe ve Erenköy’de inşa ettikleri yapıların mekanik işlerini 2017 yılında biz almıştık. Çalışmalarmız 1 yıl sürdü. TIR’lar dolusu mal getirdik, 50’yi aşkın işçi ile çalışma yürüttük ancak hak ediş olarak bize çek yazdılar. A4 kağıdından farksız olan çek ile MABCO’nun sahibi Mahmut Başyazıcı bizimle adeta alay etti. Bir türlü ödeme yapılmadı tarafımıza. Alacaklarımızın karşılığı olarak birkaç konut edinebildik o firmadan. Son 1,5 milyon TL’lik hak edişimiz kaldı ancak Eylül 2018’den bu yana hiçbir şey alamadık.” şeklinde konuştu.

İŞ MAKİNELERİNE EL KOYDULAR

Para ödememenin karşılığı kendilerine “Sizin yüzünüzden inşaatlar gecikti” denildiğini, karşılık olarak ise “Siz inşaat duvarı örmezseniz biz tesisat çekemeyiz, siz inşaat yapacaksınız ki biz de iş yapacağız” dediklerini vurgulayan Tüfekçi, “Gecikmenin hiçbir sorumlusu olmamamıza rağmen bize ihtar çektiler. Biz de noter huzurunda inşaatın henüz kaba aşamasında olduğunu teyit ettirdik. Eylül ayından bu yana ne yaptıysak hak edişlerimizi vermedi MABCO firması. Biz de Aralık’ın sonunda inşaatlardan ekiplerimizi geri çektik. Bunun üzerine başka bir ekiple anlaşmışlar. Şantiyede 1 yıldır işlemler yürümüyor. Paramızı alamadığımız için iflasın eşiğine geldik. İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde MABCO ve Başyazıcı Holding’e dava açtık. Ama ne inşaat malzemelerimizi, ne işçi konteynerlerini ne de içerisindeki işçilerimize ait yatakları alamadık.” diye konuştu.

MAHKEMEDE MÜCADELEMİZİ VERİYORUZ

Yakup Tüfekçi sözlerini şöyle sürdürdü: “Ocak ayı itibariyle hem maddi hem de manevi olarak batığız. Ailelerimizi memlekete yolladık, ortaklarımızla birlikte İstanbul’da otellerde kalıyoruz şu an. Firmamızda 105 kişiyi istihdam ediyorduk. Şimdi bu sayı sıfıra indi. Onurumuzla insanlarımıza ‘kaçmadık’ dedik. Herkesin hakkını ödeyebilmek için çabalıyoruz. 8 milyonluk borcumuz var. 20’ye yakın şirkete borcumuz var ancak büyük ölçüde hallettik. Başyazıcı Holding hakkında İstanbul 16. Sul Hukuk Mahkemesi’nde davamız sürüyor.Veren de Allah, alan da Allah. Ancak Allah mücadele etmeyi emrediyor. Biz mücadelemizi edeceğiz.”

BAŞYAZICILAR'DAN TUHAF TAVIR



İddiaların odağındaki MABCO firması Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Başyazıcı, suçlamalara yönelik sessiz kaldı. Konuya ilişkin sorulara cevap vermeyen Mahmut Başyazıcıoğlu, gazetemiz Akit’e yapacağı haberden ötürü suç duyurusunda bulunacağını söyleyerek tuhaf açıklamada bulundu. Başyazıcı Holding Sahibi Ömer Faruk Başyazıcı ise konu hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi.