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ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal: Dünyada Türkiye’yi İHL’ler temsil edecek!

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, ‘’Artık sadece birkaç okuldan başarılı öğrencilerimiz çıkmıyor, Türkiye’nin her bölgesinden çıkıyor. YKS’de ilk bindeki İHL’li 130 öğrencimiz Türkiye’nin 31 ayrı okulundan geldi. Türkiye’de artık imam hatipliler ortalamada başarıyı yakaladı’’ dedi.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:00
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal: Dünyada Türkiye’yi İHL’ler temsil edecek!

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, "Artık sadece birkaç okuldan başarılı öğrencilerimiz çıkmıyor, Türkiye’nin her bölgesinden çıkıyor. YKS’de ilk bindeki İHL’li 130 öğrencimiz Türkiye’nin 31 ayrı okulundan geldi. Türkiye’de artık imam hatipliler ortalamada başarıyı yakaladı’’ dedi.

Çal, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) imam hatipli öğrencilerin başarıya imza attığını, bunun da camiayı çok onurlandırdığını söyledi. İmam hatip okullarının artık her alana öğrenci yetiştiren ve her alana öğrenci gönderen okullar statüsünde olduğunu belirten Çal, ‘’İmam hatip okulları sadece ilahiyata öğrenci gönderen okullar değil. Öğrenci ortalamasının yüzde 14’ünü teşkil eden imam hatip camiası her zaman olduğu gibi bundan sonraki dönemde de hayata, topluma sorumluluk sahibi, dindar kendi mesleğini en güzel yapma gayreti içerisinde olan öğrenciler yetiştirecek. YKS’de öğrencilerimizin başarısı da bunun bir göstergesi’’ diye konuştu.

Çal, imam hatip okullarından mezun olan öğrencilerin hayatın her alanında yaptığı işi en güzel şekilde yapmaya devam edeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

‘’Biz önümüzdeki dönemlerde imam hatip okullarımızdan çok daha ümitliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

‘’Katsayı zulmü kalktı, herkes eşit şekilde mücadele veriyor’’

Çal, geçmişte uygulanan katsayı sisteminin bir zulüm olduğunu belirtti.

Katsayı uygulamasıyla öğrencilerin eşit şekilde mücadele etmediğini hatırlatan Çal, ‘’Öğrencilerimizin eşit şekilde mücadele etmesi gerekiyordu. Katsayı kalktıktan sonra başarılı olan, işine ve dersine odaklanan gerçekten performanslı şekilde çalışan öğrencilerimizin başarısı YKS’de ispattır. İmam hatip okullarımız Türkiye’de, özellikle gelecekte Türkiye’nin dünya ölçeğinde değer üretmesi, Türkiye’nin birçok alanında başarılı olarak kendisini gösterebilmesi için geleceğin nesillerini yetiştiriyor. Biz bu inançla ve bu idealle imam hatipli öğrencilerimizi yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem de imam hatiplilerimiz Türkiye’yi dünya ölçeğinde temsil edecek geleceğin nesilleri olacaklar” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:00
  1. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal
  2. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
  3. İmam hatip

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