ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal: İHL’ler dünya Müslümanlarına model

İmam hatipler kuruluşundan bugüne Türkiye’de en çok konuşulan okullar. Milli manevi değerleri benimseyen bir anlayışla kurulan bu okullara karşı bir kesim her zaman düşmanlık besledi. Uzun yıllar geçmesine ve İmam hatiplerden kıymetli nesiller yetişmesine rağmen bu kesim hâlâ kinini sürdürmeye devam ediyor. Her türlü düşmanca tavırlara ve engellemelere rağmen de imam hatipler, aziz milletimizin olağanüstü desteğiyle yoluna devam ediyor.

Malatya’da düzenlenen 16. İmam Hatipliler Kurultayında gerçekleşen oturumlardan edindiğimiz izlenim de bu okulların, ülkenin geleceğinde değerli hizmetlerine istikrarlı bir şekilde devam edeceği yönünde oldu. Kurultay, istikbale dair ümitlerimizi artırdı. Biz de bu vesileyle imam hatip davasına ömrünü adayan, gece gündüz demeden bu dâvâ uğruna memleketin her köşesini karış karış gezen ÖNDER Genel Başkanı Sayın Kamber Çal ile Kurultay Merkezinde, imam hatipleri konuştuk.

16. İmam Hatipliler Kurultayı hakkında bilgi verir misiniz? Hangi amaçla düzenlendi? Neden Malatya seçildi? Bu sene kurultayda hangi konular ele alınacak? Kurultay’ın gündemi nedir?

Öncelikle teşekkür ediyorum. Biz bu sene imam hatipliler kurultayının 16.’sını düzenliyoruz. Her sene farklı bir tema üzerinde durduğumuzdan, bu sene “ehliyet ve liyakat” konusunu işliyoruz. Biz, aslında Türkiye’nin değişik bölgelerinde yapmaya çalışıyoruz. Yani özellikle büyük şehirlerde değil. Geçen senelerde Antalya, İzmir ve Maraş’taydık. Bu sene de Malatya’da yapıyoruz. Programı buradaki örgütlenmemizle ve İnönü Üniversitesi’nin destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Tabii kurultayda tüm Türkiye derneklerimizi misafir ediyoruz. Bize bağlı 480’e yakın, birlikte çalıştığımız imam hatip derneği var.

“Ehliyet ve liyakat” temasının seçilmesinin gerekçesi nedir?

Biz, eğitime destek veren bir sivil toplum kuruluşuyuz. İmam hatiplerin kalitesinin artması için sivil toplum anlayışıyla imam hatiplere destek olmaya çalışıyoruz. İmam hatiplerdeki standartları nasıl yükseltebiliriz, bu konuda kafa yoruyoruz. Bu çerçevede de ehliyet ve liyakatin özellikle eğitime katkı sağlayanlar için çok değerli kavram olduğunu düşünüyoruz. Bu sene uzun değerlendirmelerden sonra bu temayla çıkmaya karar verdik. Her boyutta ehliyet ve liyakati tartışacağız. Ehliyet ve liyakatin eğitime fayda sağlayacak çok önemli bir kavram olduğunu ve bu kavramların eğitim standardını yükselteceğine inandık.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 vizyonu var biliyorsunuz. Peki imam-hatiplerin 2023 vizyonunda neler var?

Öncelikli olarak imam hatipler, müfredat olarak Türkiye’nin yurt dışına ihraç ettiği tek müfredat. Bunu çok önemli buluyoruz ve sürekli dillendiriyoruz. Biz artık imam hatip müfredatının dünya Müslümanları için de bir açılım olduğuna inanıyoruz. Bu açıdan hem kültür dersleriyle hem de meslek dersleriyle çift kanat dediğimiz yaklaşımla, toplumda dindar nesil yetiştiren eğitim veren kurumlarız. İmam hatipler meslek okulları değil. 2023 vizyonumuz kendi öğrenci kitlemizi toplumun her aşama ve kademesinde etkin olabilecek şekilde Türkiye’yi dünya vizyonunda temsil edecek nesilleri yetiştirme çabasıdır.

Müfredat ihracını biraz açabilir misiniz?

Biz, aslında şu an 22 ayrı ülkede 54 okula bu ihracı yapmış durumdayız. 10 yıldır Türkiye’deki bu eğitim anlayışını dünya Müslümanları modelliyor. Bunlar sadece Orta Doğu ülkeleri ya da Asya ülkeleri değil. Batıdaki ülkelerde de Müslümanlar, bu müfredatı inceleyip başarılı bir müfredat olduğunu görerek kendi ülkelerine uyarlıyorlar.

Ön yargılı davranıyorlar

Çok güzel. Sevindirici bir durum bu. Pekiyi bu olumlu gelişmelere rağmen neden hâlâ kara propoganda yapılıyor imam hatiplerle ilgili?

Maalesef bir kara propagandadan kurtulamıyoruz. Biz, imam hatip camiası olarak hep şunu söylüyoruz; “Biz, bir eğitim kurumuyuz. Burada Türkiye’nin gençleri eğitim alıyor. Bundan sonraki yavrularımız da yine vatansever anlayışla, hak hukuk anlayışıyla Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayacak insanlar. Ve biz sadece bir eğitim kurumu olarak anılmak istiyoruz.” Ama bu kara propagandalardan, ideolojik ve siyasi yaklaşımlardan kurtulamadığımız için bu manada bize eleştiriler geliyor. Fakat biz çok net, samimi ve içtenlikle herkesle diyalog içerisinde olmak istiyoruz.

Önyargı içindeki bu kesimle iletişime geçiyor musunuz?

Biz, bu insanlarla da iletişime geçmeye çalışıyoruz. Biz, toplumun her kesimiyle görüşmeye açığız.

Özgüven sahibi gençlik

Gençlik çalışmalarında nasıl bir dil oluşturulması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Bu çok önemli bir soru. Teşekkür ederiz. Biz, gençlerimize öncelikli olarak temel değerlerimizi vermeye çalışıyoruz. Özellikle Kur’an ve sünnet çerçevesinde dini hassasiyetlerimiz var. Vatanımıza, milletimize sahip çıkan bir yaklaşımımız var. Dünya vatandaşı olup Türkiye’yi dünyada temsil eden bir vizyon oluşturmak gibi yaklaşımımız var. Ve biz, bu değerlerimizle de ortak, birlikte yaşama kültürünü vermeye çalışıyoruz. Biz, özgüven sahibi ve inancına sıkı bağlı gençlerin yetişmesini istiyoruz.

Peki ÖNDER olarak başarabiliyor muyuz?

Bunu çok samimiyetle söyleyeyim, ben hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. Biz, inancımız gereği zaten ümitvar olarak yetiştik. Biz, çocuklarımızı da böyle yetiştiriyoruz. Biz, gençlerimize de bunu aşılıyoruz. ÖNDER olarak da sivil toplum anlayışıyla -şunu da çok içtenlikle söylüyorum- gelecek inşallah bizim olacak.

Tekdüze kültürle olmaz

Sizce kültürel bir gelişim için devlet nasıl bir strateji uygulamalı?

Bizim kanaatimiz şu; devlet özellikle sivil toplum kuruluşlarını desteklemeli. Yeteneği olan, bir konuda kendini geliştirebilecek gençleri keşfedip bunların üzerine yatırım yapmalı. Tekdüze bir kültür anlayışından hiçbir şey elde edemeyiz.

Deizm kara progpaganda

Deizm gibi akımların gençlere musallat olduğunu duyuyoruz. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?

Bu kesinlikle abartılan bir haber. Yine bir kara propaganda, hele imam hatiplerde böyle bir eğilim olduğu söylentisi asla kabul edilemez.

Son olarak eklemek istediklerinizi alabilir miyiz?

İmam Hatip davasının her zaman yanında duran Yeni Akit’e teşekkür ediyoruz. Biz, okuyucularımızın imam hatipleri daha çok tanımalarını istiyoruz. İmam hatipler inanılmaz gelişmiş durumda. İmam hatiplere gelmelerini istiyoruz. Öncelikle camiamızın, bizi daha yakından tanımasını istiyoruz.