  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İbret olacak olay: IBAN’ını verdi başına gelmeyen kalmadı Ünlü şarkıcı Amerika'ya rest çekti: Sahneye kurşun geçirmez yelekle çıktı! En hızlı zayıflatan yiyecek açıklandı... 90 günde yağ hücrelerini yok ediyor! Siirt’in ünlü yemeği tescillendi Nihayet konuştu: Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu iddialarına ilk cevap, olay sözler Afet konutlarının ödeme detayları açıklandı! İşte merak edilenler Olacak iş değil bu! Gündemi sallayacak gelişme olsa gerek! Arda Güler sevilmiyor mu? Uzmanından kritik uyarı: Dizde sesle birlikte ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı varsa... Şansal Büyüka Erman Toroğlu'na hak verdi... Özbek'in Hacıosmanoğlu'ndan ne istediğini açıkladı Modern teknoloji ile ziyaretçilerle buluştu Yapay zeka müzesinde Osmanlı rüzgarı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
İbret olacak olay: IBAN’ını verdi başına gelmeyen kalmadı
IHA Giriş Tarihi:

İbret olacak olay: IBAN’ını verdi başına gelmeyen kalmadı

Adana’da arkadaşına IBAN’ını kullandırdığı için hakkında 20 dava açılan ve cezaevine giren genç kızın babası Ahmet Develi, yaşananların mağduriyet oluşturduğunu belirterek sorumluların cezalandırılmasını istedi. Develi, "Kızımın IBAN kullandırması doğru değil ancak bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Yeni düzenlemeler yapılacağı söyleniyor, bekliyoruz. Bu dolandırıcılığı asıl yapanlar belli, onların ceza almasını istiyoruz. Cezaevinde bile Özlem gibi mağdur çokmuş" dedi.

#1
Foto - İbret olacak olay: IBAN’ını verdi başına gelmeyen kalmadı

Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Özlem Develi, iddiaya göre 2023 yılında dershaneden arkadaşı M.D.'ye özel bir bankadan hesap açıp kullanması için verdi. Bu süreçte M.D.'nin dershaneye gelmemesinden şüphelenen Develi, 15 gün sonra karakoldan çağrılarak, hakkında dolandırıcılıktan işlem yapılıp dava açıldı. Genç kız durumu polis ekiplerine anlatıp M.D. hakkında şikayetçi oldu ve ardından bankadaki hesabını kapattırdı. M.D.'nin hesap kapatılmadan önce sosyal medya platformlarından çekiliş düzenleyip kazanan kişilerden para talep ettiği ortaya çıktı. Parayı ödeyen ancak çekilişten kazandığı ürünleri alamayan kişiler ise IBAN sahibi hakkında şikayetçi oldu.

#2
Foto - İbret olacak olay: IBAN’ını verdi başına gelmeyen kalmadı

Bunun üzerine Özlem Develi, geçtiğimiz haziran ayında cezaevine girdi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra çıkan genç kız, geçtiğimiz hafta Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dava sonucu 4 yıl 5 ay hapis cezası ve 149 bin 960 TL idari para cezası aldı. Genç kız hakkında açılan 20 davadan 11'inin ise ülke genelindeki çeşitli mahkemelerde sürdüğü öğrenildi. 22 Ocak'ta aranması varken röportaj veren ve gözyaşlarıyla tüm Türkiye'yi ağlatan Özlem, 4 Şubat'ta ise merkez Yüreğir ilçesindeki evinde polis ekiplerine teslim oldu. Genç kız, anne ve babasıyla vedalaşıp Mersin Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

#3
Foto - İbret olacak olay: IBAN’ını verdi başına gelmeyen kalmadı

“IBAN" MAĞDURLARI GÜNDEM OLUŞTURDU: İHA muhabirleri tarafından yapılan Özlem Develi'nin haberinin tüm Türkiye'de geniş yankı uyandırmasının ardından IBAN mağdurları sosyal medya üzerinden gündem oluşturdu. Yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarından güvenlik güçlerine kadar birçok kurum 'IBAN'ını Paylaşma, Hayatını Harcatma' gibi duyurularla farkındalık bilgilendirmesi yaptı. Geçtiğimiz günlerde ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartal İmam Hatip Lisesi Meclis Simülasyonu programında IBAN dolandırıcılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tunç, "IBAN hesap numaranızı bir başkasına para karşılığında veremezsiniz. Neden veriyorsunuz? Verdiğinizde o paranın nereden geldiğini sorgulamak zorundasınız. Sebepsiz yere hesabınıza para geliyorsa ve siz hesap numaranızı paylaşıyorsanız, dolandırıcılığa maruz kalabileceğinizi düşünmeniz gerekir" diye konuştu.

#4
Foto - İbret olacak olay: IBAN’ını verdi başına gelmeyen kalmadı

CEZAEVİNDE ÖZLEM GİBİ MAĞDUR ÇOKMUŞ: Kızının tutuklanmasının ardından açıklamalarda bulunan baba Ahmet Develi, "Kızım böyle bir hata yaptı, menfaat ve çıkar ilişkisi yoktu, kızım iyi niyetinin kurbanı oldu. Biz zor durumda bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Kimse, kimseye IBAN'ını kullandırmasın. Kızım için ve diğer mağdurlar için inşallah iyi bir sonuç bekliyoruz. Düzenleme yapılacak deniyor, bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Haberlere çıkmalarının ardından kendilerine birçok mağdurun ulaştığını da anlatan baba Develi, "Kızım gibi mağdur çok fazla. Haberlerden sonra ulaşanlar oldu, 14 ay hapis yatan birisi de ulaştı, zor durumda. Kızım gibi mağdur çok. Özlem şu anda cezaevinde ve 4 ay orada kalması bekleniyor. Tek sevindiğimiz 4 ayda kızımızın çıkacak olması. Bu dolandırıcılığı asıl yapanlar belli, onların ceza almasını istiyoruz. Cezaevinde bile Özlem gibi mağdur çokmuş" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...
Siyaset

"Alın Bunu Buradan" diye yalvarıyordu, Erdoğan Özgür Özel'i Kıramadı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanması sonrası CHP Genel Başkanı Özel'in Saraçhane'de "Alın bunu bu..
İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!
Gündem

İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Mustafa Çiftçi'nin mest eden Kur'an tilaveti!

Kabine revizyonuyla İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi, göreve başlar başlamaz sosyal medyanın en çok konuşulan ismi halin..
Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...
Gündem

Alman otobanında Türk zırhlılarını görenler bir daha baktı: Anneee! Türkler...

NATO tatbikatı kapsamında Almanya'ya giden 2 bin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve Türk zırhlı araçları, Almanya otobanında Alman vatanda..
CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı
Gündem

CHPli Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tacizden tutuklandı

Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede 'cinsel taciz' suçlamasıyla tutuklandı.
Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"
Gündem

Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e sert yanıt: Yalan söyledi! "Yolsuzluk dosyalarında 1. sırada Mansur Yavaş var"

CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM Grup Toplantısı’nda kendisi hakkında yapt..
40 yaşlarında bir erkek! Bayrampaşa'da otoyol kenarında ceset bulundu
Aktüel

40 yaşlarında bir erkek! Bayrampaşa'da otoyol kenarında ceset bulundu

Bayrampaşa’da otoyol kenarındaki yeşil alanda bir erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin en az 10 gün ön..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23