İbret olacak olay: IBAN’ını verdi başına gelmeyen kalmadı
Adana’da arkadaşına IBAN’ını kullandırdığı için hakkında 20 dava açılan ve cezaevine giren genç kızın babası Ahmet Develi, yaşananların mağduriyet oluşturduğunu belirterek sorumluların cezalandırılmasını istedi. Develi, "Kızımın IBAN kullandırması doğru değil ancak bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Yeni düzenlemeler yapılacağı söyleniyor, bekliyoruz. Bu dolandırıcılığı asıl yapanlar belli, onların ceza almasını istiyoruz. Cezaevinde bile Özlem gibi mağdur çokmuş" dedi.