Önder Batmaz kimdir? Önder Batmaz'ın sağlık durumu nasıl?

BODRUM Belediyesi Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a, bir süre önce görev yaptığı birim değiştirilen belediye personeli Kenan K. (40) tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Çıkan arbedede Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz ve Emel Çakaloğlu ile 1 belediye çalışanı bıçakla hafif yaralandı.

Ömer Batmaz neden saldırıya uğradı?

Belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı öğrenilen Kenan K., bugün saat 10.00 sıralarında, Konacık Mahallesi'ndeki, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne geldi. 18 yıldır belediye personeli olan ve bir süre önce çalıştığı Fen İşleri Müdürlüğü'nden, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne alındığı öğrenilen Kenan K., yanında getirdiği bıçakla tartıştığı Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a saldırdı. Belediye personelinin araya girmesi üzerine arbede yaşandı. Arbedede Belediye Başkan Yardımcıları Önder Batmaz kolundan, Emel Çakaloğlu ile bir belediye personeli de ellerinden hafif yaralandı. Yaralanan 3 kişiye Belediye sağlık ekibi gereken ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne gidip, tedavilerini yaptıran Çakaloğlu ve Batmaz Bodrum Devlet Hastanesi'ne gidip, tedavilerini yaptırıp, darp raporu aldı. İki Belediye Başkan Yardımcısı ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, ifade verip, Kenan K.'den şikayetçi oldu. Kenan K., ise olayın arından motosikletiyle kaçtı. Kaçarken elindeki bıçağı boş bir araziye attığı öğrenilen Kenan K., bir süre sonra tekrar Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne döndü. Kenan K., olay yerine gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından ikna edilen Kenan K., çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu polisteki ifadesinin ardından çıkışta yaptığı açıklamada, "Belediyelerde bu tür görev değişiklikleri olabilir. Herhangi bir olay olmadan bir anda saldırıya uğradık. Yaşananlar nedeniyle üzgünüz" dedi.

Önder Batmaz'ın sağlık durumu nasıl?

Çıkan arbede sırasında Önder Batmaz ve Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Önder Batmaz kimdir?

1972 Bodrum Turgutreis doğumlu olan Önder Batmaz, ilk ve orta öğrenimini Turgutreis’te, lise eğitimini Muğla’da tamamladı. İngiltere’de Executive English ve Management eğitimi aldı.Turizm, tarım ve ticaretle uğraşan Batmaz, CHP Turgutreis Gençlik Kolları Başkanlığı, Belde Yönetim Kurulu Üyeliği, İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Genel Meclis Üyeliği ve Muğla Büyükşehir Belediye meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.31 Mart 2019 yerel seçimlerinde tekrar Muğla Büyükşehir Meclis üyeliğine seçilen Batmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.