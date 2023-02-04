Önder Aksakal'dan 6'lı Masa'ya sert tepki... Mutabakat metnini yerden yere vurdu

Altılı Masa'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni', eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Demokratik Sol Partisi Genel Başkanı Önder Aksakal, metin ile ilgili Haber7'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Mutabakat metninde milli birliğin sağlanmadığını ifade eden DSP lideri Önder Aksakal, "Milli kimlik olmadan milli birlik olmaz. Siz hangi görüşten olursanız olun. Ekonomi, sosyal, hangi düzeyde politikalarınız olursa olsun milli kimlikte bir mutabakatınız yoksa orada milli birlik sağlanamaz" dedi.

Bu konuda anlaşmazlıklar var

Milli kimlik tanımında anlaşmazlık olduğuna dikkat çeken Aksakal, şunları söyledi:

"Hiçbir devletin millet unsuru da soy, dil, din, mezhep gibi konularda aynılık göstermez. Çünkü bir toplum içerisinde farklı inançtan veya farklı soydan insanlar olabilir. Ama millet olmak farklıdır. Ve bunu Atatürk net bir şekilde tanımlamıştır. ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran ahaliye tümüne birden Türk milleti denir’ demiştir. Bu konuda bir anlaşmazlık olduğu göze çarpıyor."

Milli kimliği anlatan tanım yer almıyorsa sorun vardır demektir

Altılı masanın 244 sayfalık mutabakat metninde milli kimliğe yer verilmediğini söyleyen Aksakal, CHP'yi şu sözlerle eleştirdi:

"Eğer 6 parti 244 sayfa bir mutabakat metni hazırlıyor da içinde milli kimliği anlatan bir terim veya tanım yer almıyorsa burada bir sorun vardır demektir. Özellikle masanın kurucu iradesi ve öncüsü olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi ambleminde yer alan 6 ilkenin hiçbirinden eser yok zaten. Kendisini bile tanımlamaktan imtina etmiş bir mutabakat metni var."

6'lı Masa'nın KKTC'yi yok sayan vaadine sert tepki

"Bu mutabakat metninde Türk milletinin ve Türk devletlerinin birlik ve beraberliğini yok sayan tanımlar var" diyen Aksakal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yok sayılmasına tepki gösterdi. Aksal sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Kıbrıs’ta 1983 yılında kurulmuş 40 yıllık bir devlet var. Ve onu iki toplum olarak tanımlayan bir madde var. Kıbrıs’ta artık 2 toplum yok. Şu anda fiili olarak 2 devlet var. Ve o devleti Türkiye Cumhuriyeti askerleri şehit olarak Kıbrıs Barış Harekatı’nda kanlarını dökerek kurdular. Şimdi bunun tanımını bile ortaya koyamayan bir mutabakat metninin Türkiye’nin yerel sorunlarına çözüm üretebilme ihtimali zaten yok."

Mutabakat metni bazı küresel güçlere bir taahhütname

Altılı masanın açıkladığı mutabakat metninin bazı küresel güçlere verilmiş bir taahhütname olduğunu söyleyen Aksakal, şu ifadelerde bulundu:

"Burada temel bir amaç görünüyor. O da bu masanın oluşmasına destek veren Türkiye dışındaki bazı küresel güçlerin o desteklerini sürekli kılmasını sağlayacak bir taahhütname olarak belki adlandırılabilir. Bunu da zaten Ali Babacan, bir televizyon kanalında, ‘Bizim bu çalışmamızı Avrupa’daki dostlarımız okuduklarında ‘Aaa ne güzel yapmışsınız, aferin’ diyecekler’ diye ortaya koydu."

Aferin beklentisi nereden ise metnin görüşü de oradan

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Avrupa bize aferin diyecek" ifadesine dikkat çeken Aksakal, Mutabakat Metni'nin Türkiye'nin geleceğine ışık tutmayacağını belirterek sözlerine şunu ekledi:

"‘Aferin’ beklentisi nereden ise bu metnin de oluşturulmasında ağırlığı olan görüş ve katkı oradan diye düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye’nin geleceğine bir ışık tutacak bir metin olduğu kanaatinde değilim."