Önceden tipine bakıp yolcu seçiyorlardı! Şimdi yolcu almak için birbirine giriyorlar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Turistleri dolandırarak Türkiye’nin adını dünyada lekeleyen, adam seçtikleri için de her İstanbullunun bir dönem binemediği ‘sarı terör’ lakaplı taksiciler, artık yolcu almak için kavga eder hale geldi. İstanbul'un Fatih ilçesinde iki taksi şoförü arasında yolcu alma nedeniyle çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Fatih ilçesi Molla Fenari Mahallesi Çemberlitaş Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, iki taksi şoförü arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Karşılıklı küfür ve hakaretlerin ardından büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran şoförleri, çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı.
Yaşanan kavga, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.