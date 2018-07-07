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Önceden çalışandı, şimdi Japonya'ya ihraç ediyor

Tokat'ta yaşayan Selçuk Karaalioğlu, bir tesiste su ürünleri mühendisi olarak çalışırken satın aldığı balık çiftliğinde yetiştirdiği somon balıklarını 10 ülkeye ihraç ediyor.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:34
Önceden çalışandı, şimdi Japonya'ya ihraç ediyor

Tokat’ın Almus ilçesinde balık çiftliklerinde yetiştirilen somon balıkları başta Japonya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Tokat’ta 300 bin dönüm üzerindeki tarım arazilerini sulayan, elektrik üretilen ve bölge turizmine katkı sağlayan Almus Barajı’nda ayrıca alabalık ve somon balığı da yetiştiriliyor.

İrili ufaklı 25 tesisin bulunduğu baraj gölünde yılda yaklaşık 5 bin ton balık üretiliyor. Üretilen balıklar yurt içinde İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Adana, Kayseri gibi büyük şehirlerin yanı sıra başta Japonya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

TRABZON'DAN TOKAT'A GELİP ÇİFTLİK KURDU

Tokat’ta bir tesiste su ürünleri mühendisi olarak çalışırken balık çiftliği satın alan Trabzonlu Selçuk Karaalioğlu, 4 yıldır kendi işinin patronu olarak çalışıyor. Balık çiftliğinde somon üretimi yapan Karaalioğlu, yavru olarak aldığı balıkları tesisinde belirli bir ağırlığa geldiğinde yurt içi ve yurt dışına satıyor. Kafeslerden tutulan somonlar bir süre buz içerisinde bekletilerek şoklanıyor. Daha sonra tartılarak köpük kutulara konulan balıklar, üzerine buz dökülerek soğuk hava sistemli özel araçlarla balık hallerine sevk ediliyor.

10 ÜLKEYE GÖNDERİYOR

Karaalioğlu, somonu yurt içinde 5-6 ilde bulunan balık haline gönderdiklerini ifade ederek, "Balık ihracatı yapan firmalarda çeşitli işlemlerden geçen somon balıkları 8-10 ülkeye gönderiliyor. Bu ülkelerin başında Japonya geliyor. Bunun yanı sıra Amerika, Hollanda gibi ülkelere ihracat gerçekleşiyor. Yurt dışında sürekli bir balık talebi vardı, yurt içinde de balığa talep gün geçtikçe artıyor" dedi.

Mesleğinin zorlukların dile getiren Karaalioğlu "Sektör olarak masraflı bir iş. Yüksek kar marjlı bir iş değil. Aynı zamanda zor bir iş sürekli açık alanda yaz-kış çalışıyoruz. Bahar aylarında çok problem olmuyor ama kış aylarında soğuk ortamda çalışmak zor oluyor. İşletmemizin maliyetlerinin yüzde 80-90’ını kapsayan yem maliyetleri. Dolar yükseldikçe bizim maliyetimizde otomatik olarak yukarı çıkıyor" ifadelerini kaydetti.

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:34
  1. Trabzon
  2. Tokat
  3. Samsun
  4. Kayseri
  5. İstanbul
  6. Diyarbakır
  7. Ankara
  8. Adana
  9. balık çiftliği
  10. Japonya
  11. Selçuk Karaalioğlu

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