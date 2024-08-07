Önce Yunanistan'ı şimdi de İsrail'i sevindirdi! Hakan Fidan'ın sözleri CHP'li Namık Tan'ı kudurttu

Türkiye Filistin davasına sahip çıkarak aylardır katil İsrail'in soykırımı altında yardım bekleyen Gazzeliler için uluslararası arenada büyük bir mücadele veriyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamına dikkat çekerek sert açıklamalarda bulunmuştu.

BAKAN FİDAN: İSRAİL'İN TASMASINI SAHİPLERİ ELİNE ALMALI

Bakan Fidan "Netanyahu barış istemiyor, bölgeyi ateşe vermek istiyor. Haniye'nin alçak bir suikastla şehit edilmesi bunun göstergesi. Batı üç maymunu oynuyor. Netanyahu'nun olması gereken yer kongre değil, mahkeme salonudur. İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı" demişti.

SES NAMIK TAN'DAN GELDİ

Bakan Fidan'ın katillere yönelik sözlerine tepki Tel Aviv'den beklenirken Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'den geldi. Fidan'ın katil siyonistlerle ilgili kullandığı 'tasma' ifadesinden rahatsız olan CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, X hesabından yaptığı paylaşımla kendince Dışişleri Bakanını eleştirdi.

FİLİSTİN DESTEKÇİLERİNE 'YANAŞMA KALABALIK' DEDİ

Açıklamasında Bakan Fidan'la ilgili "Duyanda 'bilgelik' ve 'uzmanlık' izlenimi uyandıran 'büyük' ve iddialı sözcüklerle konuşmayı seviyor" ifadelerini kullanan CHP'li Tan, "Diplomasi az konuşup, çok işi sessizce yapmaktır. Hezeyana kapılmamaktır. Kitleleri coşturmanın baştan çıkarıcılığına ket vurabilmektir. Yanaşma kalabalıkların yapay övgülerine kapılmamaktır" diyerek Filistin'deki zulme karşı çıkanlara da 'yanaşma kalabalık' dedi.

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İSRAİL'İN SÖZDE EGEMENLİĞİNE 'SAYGILI' OLUNMASINI İSTEDİ

Tan açıklamasının devamında da Gazze'de 40 bini aşkın masumu acımazsızca katleden terör devleti İsrail'in sözde egemenliğine saygılı olunması gerektiğini belirterek, "Diplomasi, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu BM ilkelerine dayalı, kural temelli, ulusların egemen eşitliğine saygılı, kuvvet kullanma tehdidinden ve içişlerine müdahaleden dikkatle kaçınma bilgisi, olgunluğu ve sanatını bir arada toplayabilmek ve uygulayabilmektir" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN BAKANI GİBİ..."

CHP'li Tan'ın İsrail'i eleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Skandal paylaşımın altına yorum yapan kullanıcılar Tan'a ve CHP yönetimine sert tepki gösterdi. Vatandaşlar Tan'ın adeta İsrail'in Bakanı gibi konuştuğu yorumunda bulundu.

MAVİ VATAN HADSİZLİĞİ!

CHP Milletvekili Namık Tan, “Mavi Vatan” doktrini olarak bilinen dış politika stratejisini “masal” olarak nitelendirme hadsizliğinde bulunmuştu.

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