Önce sen istifa et Kemal!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tarihç-yazar Kadir Mısıroğlu’na geçmiş olsun ziyaretine giden Diyanet İşleri Başkanı’nı, ’Atatürk’e hakaret’ gerekçesiyle istifaya çağırdı, "Tarihimize ve şehitlere ihanet" dedi.

Oysa arşivler, Mustafa Kemal'i aşağılayan, Türkiye’ye karşı düşmanın safında savaşacağını açıkça ilan eden CHP’lilerin, skandal açıklamalarıyla dolu. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet değerleriyle alay eden CHP’lilere ses çıkarmak bir yana, onları baş tacı etti.

İşte o ‘ihanet’ arşivi;

1- Banko Esed'i tutarım

Sera Kadıgil, “Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim, ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’den tiksindiğim kadar” paylaşımı ve ezana hakaret eden açıklamalarıyla adını duyurdu. “Bugün Suriye’ye savaş açsak banko Esad’ı tutarım” sözleriyle safını net bir şekilde ortaya koydu. Kılıçdaroğlu tarafından önce parti meclisine alındı, ardından milletvekili yapıldı.





2- Türkiye'ye karşı savaşırım

Eren Erdem, 2011 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eğer İran-Türkiye karşı karşıya gelirse, Türkiye'ye karşı, İran safında olurum” dedi. 2014 yılında CHP’den milletvekili seçildi, Kılıçdaroğlu’nun prensleri arasına girdi.





3- Asker olmayı hazmedemedi

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘Mustafa Kemal’in askeri’ olmayı içine sindiremedi. CHP’lilerin Mustafa Kemal’e sadakatlerini göstermek için kullandıkları ‘askeriyiz’ ifadesinin yanlış olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu’nun partide en güvendiği isimlerden biri olarak görevine devam ediyor.





4- İfşa edeni kovdu

Aylin Nazlıaka, "Necati Yılmaz, odasındaki Atatürk posterini indirdi" açıklamasıyla, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan skandalı ifşa etti. Kılıçdaroğlu, Nazlıaka'yı partiden atarken Yılmaz'a dokunmadı.





5- Soykırımcı dedi

Kılıçdaroğlu’nun milletvekili yaptığı isimlerden, hemşerisi Hüseyin Aygün, Mustafa Kemal' için 'soykırımcı' ifadelerini kullandı. Aygün, “Dersim katliamının sorumlusu devlet ve CHP’dir. Atatürk de bu olaylardan haberdardır” dedi, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ses çıkmadı.





(Güneş)