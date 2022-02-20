Önce ödül verdi sonra işten attı

Akit, hizmet yerine çukur siyaseti üreten CHP’li küfürbaz Vahap Seçer’in maskesini düşürmeye devam ediyor... Göreve gelir gelmez belediye personelini fişleyen ve partisinden olmayanları “performans düşüklüğü” bahanesiyle işten atarak 28 Şubat’ı hatırlatan bir skandala imza atan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, gösterdiği üstün hizmetlerinden dolayı “Teşekkür Belgesi” takdim ettiği personeli bile sırf siyasi görüşünden dolayı kovduğu ortaya çıktı.

Ödül verdiği işçiyi kovdu

28 Şubat’ta personeli önce takdir edip plaket veren, ardından dini ve siyasi görüşlerinden dolayı “verimsizlik” iftirasıyla ihraç eden kafa, bu kez de CHP’li Vahap Seçer Başkanlığındaki Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde yeniden hortladı. Akit’in 14 Şubat’ta, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde görevli personelin, isimlerinin önüne “MHP Militanı”, “AKP’li Partizan”, “CHP’li değil” şeklinde notlar yazılarak fişlendiğini deşifre etmesinin ardından, benzer bir skandal daha patlak verdi. Göreve gelir gelmez belediye personelini fişleyen ve partisinden olmayanları “performans düşüklüğü” bahanesiyle işten atan CHP’li Başkan Seçer’in, gösterdiği üstün performans ve gayretinden dolayı başarı belgesi verdiği personeli de sırf siyasi görüşünden dolayı kovduğu ortaya çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sulama ve Arazöz Birimi’nde operatör olarak hizmet veren Bülent Çalış’ın, CHP’li olmadığı gerekçesiyle iş akdinin feshedildiği öğrenildi.

Siyasi görüşleri için işçiye kıydı

Geçtiğimiz yıl Kastamon’u ve Sinop’ta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye gönderilen Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı yardım ekibinde yer alan ve hizmetlerinden dolayı 26 Ağustos’ta CHP’li Başkan Seçer’in elinden ‘Teşekkür Belgesi’ alan Çalış, yaklaşık 3 ay sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atıldı. Haksız yere gerçekleşen skandal kıyımın ardından kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ve 2’si lise öğrencisi olmak üzere 3 çocuğu olduğunu söyleyen Çalış, üç aydır işsiz olduğunu ifade ettikten sonra CHP’li yöneticilere şu sözlerle isyan etti: “Mersin Büyük Şehir Belediyesinden işten çıkartıldım. Sebep gösterilmeksizin işimize son verildi ve bugüne kadar kedinin fareyle oynadığı gibi hem duygularımızla ve gururumuzla oynadılar. Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer beyin bu çıkartılan kişilerden haberi yoktur, amma velâkin yetki vermiş olduğu kişiler, birim şeflerine vermiş oldukları yetkilerle kişilerin hangi partiye mensup olduklarını araştırıp görüşlerine ters düşen kişileri tehdit edip işten çıkartıyorlar. Ben de bunlardan biriydim. Haksız yere sırf siyasi görüşleri için işçiye kıyan zihniyet, yastığa başınızı koyduğunuzda rahat uyuyor musunuz?”

Liyakate değil yandaşlığa bakıyor

Öte yandan Akit, 14 Şubat’ta; “CHP’li Mersin’de fişleme rezaleti” başlıklı manşet haberinde, CHP’li Başkan Vahap Seçer’in, göreve gelir gelmez, 28 Şubat zihniyetini hortlattığını ve belediye iştiraklerinde görevli personel isimlerinin önüne “MHP Militanı”, “AKP’li Partizan”, “CHP’li değil” şeklinde notlar yazılarak fişlettiğini belgelemişti. Aralarında ikamet ettiği lüks konutunun 800 tonluk havuzunu kaçak su ile doldurduğunu tutanak altına alan MESKİ personeli Derviş Akçel’in de olduğu binlerce tecrübeli belediye personelini işten atan CHP’li Seçer’in, yerine kendi yandaşlarını alması, her fırsatta liyakatten bahseden CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

28 Şubat kafası Mersin'de hortladı

28 Şubat’ta, personeli önce takdir edip plaket veren, ardından dini ve siyasi görüşlerinden dolayı “verimsizlik” iftirasıyla ihraç eden kafa; bu kez de CHP’li Vahap Seçer başkanlığındaki Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde hortladı. Seçer, sel felaketi sırasındaki üstün başarısı dolayısıyla “Teşekkür Belgesi” ile ödüllendirdiği Bülent Çalış adlı işçiyi, sırf siyasi görüşünden dolayı kapının önüne koydu.