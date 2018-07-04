0553 313 94 23

Önce kurşunladılar, sonra yaktılar!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde emlakçılık yapan Kıvanç Karakoç, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanıp öldürüldükten sonra aracıyla birlikte yakıldı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:15
Önce kurşunladılar, sonra yaktılar!

Çerkezköy'de emlakçılık yapan Kıvanç Karakoç (29), pazar günü İstanbul'a gitmek üzere otomobiliyle evinden ayrıldı. Karakoç'un otomobili, dün İstanbul'un Çatalca ilçesinde, yakılmış bulundu. Otomobilin içinde de Karakoç'un yanmış cesedi bulundu.

Yapılan incelemede, Karakoç'un aracın ateşe verilmeden önce tabancayla vurulduğu da belirlendi. Karakoç'un cesedi, savcının yaptığı incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

DAHA ÖNCE YARALANDI

Otomobili ile birlikte yakılarak öldürülen Kıvanç Karakoç, 8 Haziran günü Çerkezköy'de aralarında husumet bulunduğu belirtilen bir grupla kavgaya karışmıştı. Kavga sırasında Karakoç, tabanca ile vurularak yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:15
  1. İstanbul
  2. Kurşunlama
  3. Cinayet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Önce kurşunladılar, sonra yaktılar!
    1. Önce kurşunladılar, sonra yaktılar!
    2. CHP'li vekil Kılıçdaroğlu'nu seçti,..
    3. Erdoğan'dan vatandaşa 'idam' cevabı!
    4. Japonya elenince kahin ahtapotu yediler!
    5. Beyaz biber nedir? Nasıl kullanılır?
    6. Erzurum'a giden İnce'ye sert tepki!
    7. İnce'ye tepki: Tamamen bizim..
    8. Çorum'da feci kaza! Kazazedeler...
    9. Pilavın kalorisi nasıl düşürülür?
    10. Adil Öksüz'ün kayınbiraderi ve..
    11. İran'da Instagram yasaklanıyor..
    12. Baba-oğul PKK kuryeliği yapmışlar:..
    13. Salatalık tüketilerek zayıflanır mı?
    14. Leyla'nın babasından Erdoğan'a çağrı
    15. 'PKK topraklarımızı Türkiye'ye..
    16. Kurbanlık fiyatları belli oldu
    17. Kırıkkale'de 'Millet Kıraathanesi'..
    18. Bir ülke daha FETÖ okullarını..
    19. Resmen kadın pazarına çevirdiler! Ekşi..
    20. Ali Koç'a 14 milyon Euroluk şok!
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    Perinçek: Erdoğan'la birleşilebilir!
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    5. yılında Mısır darbesi... Mursi'yi indiren Sisi, ülke ekonomisini böyle batırdı
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Flaş! Eski Başbakan'ın evinden 273 milyon dolar çıktı!
    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!
    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet cevap!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi
    Şırnak'ta yakalanan teröristler böyle getirildi