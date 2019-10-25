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Önce kullandılar, sonra vurdular! YPG'nin havanları bakın nereden çıktı

Türkiye'nin başlattığı Barış pınarı Harekatı sonrası köşeye sıkışarak sivilleri hedef alan terör örgütü YPG'nin, saldırılarını Resulayn'daki Süryani kilisesinden yaptığı ortaya çıktı. Teröristlerin kiliseden ayrılırken kilisenin papazının evini de vurduğu öğrenildi.

25 Ekim 2019 Cuma 11:37
Önce kullandılar, sonra vurdular! YPG'nin havanları bakın nereden çıktı

YPG/PKK'lı teröristlerin Barış Pınarı Harekatı sırasında Resulayn'da Süryanilere ait bir kiliseden Türkiye'ye havan topu saldırısı düzenlediği ve bu saldırılarda papazın evini de vurduğu ortaya çıktı. Kilisenin bahçesinde teröristlerin havan topu saldırısı düzenlemek amacıyla kurdukları demir ayaklar dikkati çekti. İbadethanelerine dönen Süryani Katolik Kilisesi'nin Resulayn temsilcisi Fevvaz Abdülahed Ebu Selam, mabetlerinin zarar görmediğini ancak teröristlerin saldırısında papazın evinde hasar olduğunu aktardı: "Kiliseye geldikten sonra bahçedeki havan toplarını gördük. 3-4 farklı yere konuşlandırılmış. Bunlarla sivilleri vuruyorlardı. Kilise içerisinde şu noktayı vurdular. Burada Baba Hanna (Kilise papazı) kalıyordu. Evini YPG/PKK vurdu."

SMO'ya teşekkür ederiz

Kilise temsilcisi Ebu Selam, ibadethanelerinin 1932'de inşa edildiğini belirterek, "Kilise bu bölgede yaşayan bütün halka açıktı. İster Katolik ister başka bir mezhebe mensup olsun ihtiyacı olan herkes girebilirdi. Kiliseyi koruma ve temizleme çabalarından ötürü TSK ve SMO'ya teşekkür ederiz" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 11:37
  1. Kilis
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. YPG/PKK

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  • Tosun Tosun 13 sa önce
    Baş komutan Recep Tayyip Erdoğan
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 15 sa önce
    Bu Haberleri Avrupa nın, Yūzūne Çarpın. Avrupa nın, Algı Operasyonlarına Karşı Tūrkiye de, Böyle Haberleri Tūm Dūnyaya Göstersin.
  • Ke-mal Ke-mal 16 sa önce
    Nedir bu hırıstiyan korkusu? Cami vuruldugunda aynı tepkiyi neden vermiyorsunuz!

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