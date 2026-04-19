  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sizi dünyanın her yerinde böyle izliyorlar! Bize yoksa size de yok: İran'dan Hürmüz Boğazı resti! CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt Yılmaz: Belirsizlik ortamında istikrarımızı muhafaza ediyoruz Güvenli liman Türkiye diplomasinin öncüsü Karanlık eller bizzat hedefin kendi parmaklarını kullanarak tetiği çektirir! Tanju sevişmiş, şoförü izlemiş... Hayvandan bile aşağı! Akdeniz'de şiddetli deprem! AFAD'dan açıklama geldi Çocuklar için 'Youtube Kids' tehlikesi! 2600 videoluk ihanet CHP’den istifa eden belediye başkanından zehir zemberek açıklamalar: "CHP'de her türlü hırsızlık, ahlaksızlık var biraz da sorgulayın" Çin fırsatı değerlendiriyor: Güney Çin Denizi’nde tansiyon yükseliyor
Gündem
Gündem

Önce kendisi sonra babası! Seküler mahallede şiddet zinciri

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Önce kendisi sonra babası! Seküler mahallede şiddet zinciri

Modern hayat maskesi altında yaşanan aile facialarına bir yenisi daha eklendi. "Eyvah Kızım Büyüdü" dizisiyle tanınan ve sözde nezih hayatıyla ön planda olan Yıldız Asyalı, evlendiği günden beri kurtulamadığı şiddet sarmalında bu kez babasını kurban verdi. Sosyal medya üzerinden yardım çığlığı atan Asyalı, eşinin babasını kanlar içinde bıraktığını ve arabalarını çalarak kayıplara karıştığını ifşa etti.

Geçtiğimiz aylarda eşi Mustafa Semih Demirci'den yediği dayakların izlerini paylaşan Yıldız Asyalı, bu kez babasının yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi. Ayrılık aşamasında olduğu eşinin, kayınpederi Ümit Asyalı'yı acımasızca darp ettiğini duyuran oyuncu, babasının kanlar içindeki elini paylaşarak "Mustafa Semih Demirci isimli şahıs için paylaşın lütfen" diyerek adalet istedi. Saldırgan eşin sadece darp ile yetinmediği, ailenin aracını da gasp ederek kaçtığı öğrenildi.

 

Şiddet sarmalından kurtulmaya çalışan Yıldız Asyalı, bu kez babasının yaşadığı dehşeti ifşa etti.

Ayrılık aşamasındaki eşi Mustafa Semih Demirci'nin babası Ümit Asyalı'yı hedef aldığını duyuran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından babasının kanlar içindeki elini paylaştı.

Sadece şiddetle yetinmeyen saldırgan eşin, ailenin arabasını da çalıp kaçtığını belirten Yıldız Asyalı:

Babam da eşim tarafından darp edildi, arabayı yine kaçırdı. Mustafa Semih Demirci isimli şahıs için paylaşın lütfen" diyerek yardım istedi.

 

NELER OLMUŞTU?

Eyvah Babam ve Eyvah Kızım Büyüdü dizilerinde hayat verdiği rollerle tanınan ve ardından Hayat Bilgisi dizisindeki performansıyla çıkış yapan Yıldız Asyalı, geçtiğimiz aylarda sürpriz nikahla magazin gündeminde yer almıştı.

41 yaşındaki Yıldız Asyalı, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu müjdeli haberi sosyal medya hesabından "Evlendik" notuyla duyurmuştu.

 

ŞİDDET İDDİASI GELDİ!

Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

DARP İZLERİNİ PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Asyalı, 7 ay önce evlendiği eşi Mustafa Semih Demirci'den şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Ünlü oyuncu, gördüğü şiddet sonrası fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Asyalı paylaşımının altına, "Kocam tarafından darp edildim" notunu eklemişti.

 

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER!

Bir canlı yayın programına bağlanarak detayları anlatan Asyalı, yanağı ve bacağındaki darp izlerini göstererek konuşmuştu.

 

"SÜREKLİ BENİ SUÇLUYOR"

Evliliğinde yaşadığı şiddet olaylarına açıklık getiren Yıldız Asyalı, şu sözleri dile getirmişti: "Uzaklaştırma kararı aldırdım ancak aynı evde yaşamaya devam ettik. Çünkü bir yandan çok güzel yalan söyler. Sürekli beni suçluyor. Hastalıklı bir psikoloji olduğunu düşünüyorum."

Eşinin agresif bir yapıya sahip olduğunu belirten oyuncu, sözlerine şu şekilde devam etmişti: "Çok ayrıntı vermek istemiyorum ama ilk olarak benim bir yakınımı arayıp bağırıp çağırıp küfür etti arkadaşlarımızla yemek yerken. Benim önceden birlikte çalıştığım patronuma hakaret etti. Sürekli bir bağırma potansiyeli… Yanında kim var kim yok hiç önemli değil. Beni delirtip suçlu durumuna düşürüyor"

 

"O BENİ İKİ KEZ DARP ETTİ"

Yıldız Asyalı'nın iddialarını reddeden eşi Mustafa Semih Demirci ise aynı canlı yayın programına bağlanarak farklı söylemlerde bulundu. Boşanma sürecinde olduklarını belirten Demirci, Asyalı'nın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Kendisi şiddete meyilli bir kişi, şizofreni hastası ve bu konuda tedavi görmeli. 7-24 içen bir insan. Alkol aldığında bambaşka bir insana dönüşüyor. İki kez darp etti beni."

 

UZAKLAŞTIRMA KARARINA YANIT

Eşi tarafından kendisi hakkında çıkarılan uzaklaştırma kararıyla ilgili de konuşan Demirci, "Bu konuda bana iftira attı." demişti.

 

Türkiye'de seküler hayatın sonucu olan yalnızlık, virüs gibi yayılıyor!
Türkiye’de seküler hayatın sonucu olan yalnızlık, virüs gibi yayılıyor!

Yaşam

Türkiye’de seküler hayatın sonucu olan yalnızlık, virüs gibi yayılıyor!

Seküler yaşam biçimi futbolcunun hayatına mal oldu! Aleyna'dan cinayette konum itirafı
Seküler yaşam biçimi futbolcunun hayatına mal oldu! Aleyna’dan cinayette konum itirafı

Gündem

Seküler yaşam biçimi futbolcunun hayatına mal oldu! Aleyna’dan cinayette konum itirafı

Eğitimde Batı taklidi ve sekülerizm çıkmazı: "İnsanı canavarlaştıran nedir?"
Eğitimde Batı taklidi ve sekülerizm çıkmazı: "İnsanı canavarlaştıran nedir?"

Gündem

Eğitimde Batı taklidi ve sekülerizm çıkmazı: "İnsanı canavarlaştıran nedir?"

Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak'tan ibretlik sorular!
Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!

Gündem

Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23