Önce kendisi sonra babası! Seküler mahallede şiddet zinciri

Geçtiğimiz aylarda eşi Mustafa Semih Demirci'den yediği dayakların izlerini paylaşan Yıldız Asyalı, bu kez babasının yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi. Ayrılık aşamasında olduğu eşinin, kayınpederi Ümit Asyalı'yı acımasızca darp ettiğini duyuran oyuncu, babasının kanlar içindeki elini paylaşarak "Mustafa Semih Demirci isimli şahıs için paylaşın lütfen" diyerek adalet istedi. Saldırgan eşin sadece darp ile yetinmediği, ailenin aracını da gasp ederek kaçtığı öğrenildi.

Şiddet sarmalından kurtulmaya çalışan Yıldız Asyalı, bu kez babasının yaşadığı dehşeti ifşa etti.

Ayrılık aşamasındaki eşi Mustafa Semih Demirci'nin babası Ümit Asyalı'yı hedef aldığını duyuran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından babasının kanlar içindeki elini paylaştı.

Sadece şiddetle yetinmeyen saldırgan eşin, ailenin arabasını da çalıp kaçtığını belirten Yıldız Asyalı:

Babam da eşim tarafından darp edildi, arabayı yine kaçırdı. Mustafa Semih Demirci isimli şahıs için paylaşın lütfen" diyerek yardım istedi.

NELER OLMUŞTU?

Eyvah Babam ve Eyvah Kızım Büyüdü dizilerinde hayat verdiği rollerle tanınan ve ardından Hayat Bilgisi dizisindeki performansıyla çıkış yapan Yıldız Asyalı, geçtiğimiz aylarda sürpriz nikahla magazin gündeminde yer almıştı.

41 yaşındaki Yıldız Asyalı, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile sessiz sedasız dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu müjdeli haberi sosyal medya hesabından "Evlendik" notuyla duyurmuştu.

ŞİDDET İDDİASI GELDİ!

Ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

DARP İZLERİNİ PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Asyalı, 7 ay önce evlendiği eşi Mustafa Semih Demirci'den şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Ünlü oyuncu, gördüğü şiddet sonrası fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Asyalı paylaşımının altına, "Kocam tarafından darp edildim" notunu eklemişti.

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER!

Bir canlı yayın programına bağlanarak detayları anlatan Asyalı, yanağı ve bacağındaki darp izlerini göstererek konuşmuştu.

"SÜREKLİ BENİ SUÇLUYOR"

Evliliğinde yaşadığı şiddet olaylarına açıklık getiren Yıldız Asyalı, şu sözleri dile getirmişti: "Uzaklaştırma kararı aldırdım ancak aynı evde yaşamaya devam ettik. Çünkü bir yandan çok güzel yalan söyler. Sürekli beni suçluyor. Hastalıklı bir psikoloji olduğunu düşünüyorum."

Eşinin agresif bir yapıya sahip olduğunu belirten oyuncu, sözlerine şu şekilde devam etmişti: "Çok ayrıntı vermek istemiyorum ama ilk olarak benim bir yakınımı arayıp bağırıp çağırıp küfür etti arkadaşlarımızla yemek yerken. Benim önceden birlikte çalıştığım patronuma hakaret etti. Sürekli bir bağırma potansiyeli… Yanında kim var kim yok hiç önemli değil. Beni delirtip suçlu durumuna düşürüyor"

"O BENİ İKİ KEZ DARP ETTİ"

Yıldız Asyalı'nın iddialarını reddeden eşi Mustafa Semih Demirci ise aynı canlı yayın programına bağlanarak farklı söylemlerde bulundu. Boşanma sürecinde olduklarını belirten Demirci, Asyalı'nın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Kendisi şiddete meyilli bir kişi, şizofreni hastası ve bu konuda tedavi görmeli. 7-24 içen bir insan. Alkol aldığında bambaşka bir insana dönüşüyor. İki kez darp etti beni."

UZAKLAŞTIRMA KARARINA YANIT

Eşi tarafından kendisi hakkında çıkarılan uzaklaştırma kararıyla ilgili de konuşan Demirci, "Bu konuda bana iftira attı." demişti.