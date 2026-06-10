Drone, ankastre set, kanatsız fan, mini bozdolabı, sprey mop ve daha niceleri! BİM'de 16-19 Haziran 2026 fırsatları teknolojiye doyuracak
BİM 16-19 Haziran aktüel ürünler kataloğu 2026 ve fiyat listesi yayımlandı. Önümüzdeki hafta cuma günü birbirinden farklı ürünler reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM aktüel yeni kataloğunda kanatsız fan 4.990 TL, Drone 6.950 TL, Mini Buzdolabı 4.900 TL, Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 2.500 TL, Uzaktan Kumandalı Kule Vantilatör 1.990 TL, Katlanabilir Sehpa 599 TL, Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL, Uyumlu Manyetik Telefon Kartlığı 399 TL ve Frameless 4K Ultra Televizyon 15.900 TL’den satışa sunulacak. İkili koltuk, sehpa, tekli koltuk ve 4 adet minderden oluşan 2’li Oturma Grubu ise 4.150 TL olarak satışa sunulacak. Elektronik ev ürünleri, beyaz eşya, temel gıda ürünleri ve giyim malzemeleri müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 16-19 Haziran aktüel kataloğu…