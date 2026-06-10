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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Drone, ankastre set, kanatsız fan, mini bozdolabı, sprey mop ve daha niceleri! BİM'de 16-19 Haziran 2026 fırsatları teknolojiye doyuracak
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Drone, ankastre set, kanatsız fan, mini bozdolabı, sprey mop ve daha niceleri! BİM'de 16-19 Haziran 2026 fırsatları teknolojiye doyuracak

BİM 16-19 Haziran aktüel ürünler kataloğu 2026 ve fiyat listesi yayımlandı. Önümüzdeki hafta cuma günü birbirinden farklı ürünler reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM aktüel yeni kataloğunda kanatsız fan 4.990 TL, Drone 6.950 TL, Mini Buzdolabı 4.900 TL, Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 2.500 TL, Uzaktan Kumandalı Kule Vantilatör 1.990 TL, Katlanabilir Sehpa 599 TL, Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL, Uyumlu Manyetik Telefon Kartlığı 399 TL ve Frameless 4K Ultra Televizyon 15.900 TL’den satışa sunulacak. İkili koltuk, sehpa, tekli koltuk ve 4 adet minderden oluşan 2’li Oturma Grubu ise 4.150 TL olarak satışa sunulacak. Elektronik ev ürünleri, beyaz eşya, temel gıda ürünleri ve giyim malzemeleri müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 16-19 Haziran aktüel kataloğu…

#1
Foto - Drone, ankastre set, kanatsız fan, mini bozdolabı, sprey mop ve daha niceleri! BİM'de 16-19 Haziran 2026 fırsatları teknolojiye doyuracak

BİM’de aktüel kataloğunun ikinci sayfasında yer alan ürünler dikkat çekti. Ayaklı vantilatör, buharlı masaüstü mini fan, mini buzdolabı, kablosuz şarjlı sprey mop, uzaktan kumandalı kule vantilatör, kanatsız fan, el fanı, elektrikli bisiklet ve erkek-kadın giyim ürünleri özel fiyatlarla satışa çıkacak. Banyo Paspas Seti 519 TL, Kapitoneli Yastık 269 TL, 80X150 cm Kilim 159 TL, Yüz Havlusu 109 TL, El Havlusu 69 TL, 140x140 Masa Örtüsü 79 TL’den müşterileri bekleyecek. Cam Kase 129 TL, Paslanmaz Çelik Tencere 389 TL, Desenli Porselen Kahve Fincan Takımı 229 TL, Porselen Çay Tabağı 6’lı 249 TL, 6’lı Çay Bardağı Seti 139 TL, A6X 4GB/128 GB Akıllı Cep Telefonu 9.990 TL, 2 Tekerlekli Metal Scooter 3.299 TL, Mikrofiber Atıklıklı Bulaşıklık 189 TL, Pedallı Temizlik Seti 299 TL olacak. Alternatif olarak su kovası, faraşlı fırça, beyaz ve siyah renk seçenekli ankastre set satışa çıkacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 16-19 Haziran aktüel ürünler kataloğu 2026 ürünleri…

#2
Foto - Drone, ankastre set, kanatsız fan, mini bozdolabı, sprey mop ve daha niceleri! BİM'de 16-19 Haziran 2026 fırsatları teknolojiye doyuracak

BİM 19 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026 Elektrikli Bisiklet 32500 TL 50 inc Frameless 4K Ultra Hd Google Tv 15900 TL Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10950 TL Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10550 TL A6X 4 GB/128 GB 9990 TL (SINGLE) DRONE 6950 TL Kanatsız Fan 4990 TL Mini Buzdolabı 4900 TL 2'li Minderli Oturma Grubu 4150 TL 2 Tekerlekli Metal Scooter 3299 TL Mini Kanatsız Fan 2990 TL Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 2500 TL Uzaktan Kumandalı Kule Vantilatör KTF-360 1990 TL

#3
Foto - Drone, ankastre set, kanatsız fan, mini bozdolabı, sprey mop ve daha niceleri! BİM'de 16-19 Haziran 2026 fırsatları teknolojiye doyuracak

18 3in1 Ayaklı Vantilatör KTF-340 1490 TL Soğutucu Buharlı Usb Masaüstü Mini Fan 790 TL Pantolon Erkek 719 TL Katlanabilir Kulak Üstü Kulaklık H602BT 699 TL Exetrim Saç&Sakal Kesme Makinesi 690 TL Katlanabilir Sehpa 599 TL Triko Ayakkabı Erkek 599 TL Saç Sakal Kesme Makinesi HT-533 590 TL Şort Takım Erkek 579 TL Tablet Kalemi 549 TL Kapitoneli Banyo Paspas Seti 519 TL

#4
Foto - Drone, ankastre set, kanatsız fan, mini bozdolabı, sprey mop ve daha niceleri! BİM'de 16-19 Haziran 2026 fırsatları teknolojiye doyuracak

Şort Takım Erkek (Diğer) 519 TL Kısa Kol Gömlek Erkek 499 TL Takip Cihazı ve Figürlü Kılıfı 449 TL Çanta Erkek 449 TL Uyumlu Manyetik Telefon Kartlığı 399 TL Çelik Ürünler (Adet) 389 TL Polo Pike Tshirt Erkek 369 TL Plaj Sandalyesi 349 TL Solar El Fanı 349 TL Saat & Bileklik Set Erkek 349 TL Pedallı Temizlik Seti 299 TL

#5
Foto - Drone, ankastre set, kanatsız fan, mini bozdolabı, sprey mop ve daha niceleri! BİM'de 16-19 Haziran 2026 fırsatları teknolojiye doyuracak

4 Katlı Tekerlekli Organizer 299 TL Dokuma Pantolon Kadın 279 TL Lüks Kapitoneli Yastık 269 TL Rımlı Desenli Porselen Çay Tabağı 249 TL Telefon Askısı (Boyun/Bilek Tipi) 249 TL Usb Mini Fan 249 TL Bambu Bölmeli Organizer Kutu 239 TL Rımlı Desenli Porselen Kahve Fincan Takımı 229 TL Çok Fonksiyonlu Temizlik Kiti 199 TL Orta Boy Karasinek Tuzağı 199 TL

#6
Foto - Drone, ankastre set, kanatsız fan, mini bozdolabı, sprey mop ve daha niceleri! BİM'de 16-19 Haziran 2026 fırsatları teknolojiye doyuracak

Kemer 199 TL Şarjlı El Fanı 199 TL Terlik Erkek 199 TL Mikrofiber Altlıklı Bulaşıklık 189 TL Yuvarlak Kapaklı Kase Seti 179 TL Kırılmaz Ekran Filmi 175 TL Renkli Telefon Boyun Askısı 175 TL Figürlü Kulaklık Kılıfları 175 TL Akıllı Saat Charm Setleri 175 TL Vega Saklama Kabı (2370cc) 169 TL

#7
Foto - Drone, ankastre set, kanatsız fan, mini bozdolabı, sprey mop ve daha niceleri! BİM'de 16-19 Haziran 2026 fırsatları teknolojiye doyuracak

Bambu Servis Kaşıklı Kesme Tahtası 159 TL Kilim 159 TL Hassas Mini Cep Baskülü 149 TL Desenli Telefon Kılıfları 149 TL Desenli Boxer Erkek 149 TL Su Geçirmez Kılıf 149 TL Adaptör Ve Kablo Koruyucu Set 139 TL

#8
Foto - Drone, ankastre set, kanatsız fan, mini bozdolabı, sprey mop ve daha niceleri! BİM'de 16-19 Haziran 2026 fırsatları teknolojiye doyuracak

Çekmece İçi Kaşıklık 139 TL Eda Çay Bardağı 139 TL Pamuklu Soket Çorap Erkek 139 TL Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 129 TL Kablo Toparlayıcı Klips Set 129 TL Telefon Kılıfı + Süsler 125 TL Lal Meşrubat Bardağı 119 TL Yüzüklü Telefon Tutucu 119 TL Sinek Engelleyici Led Gece Lambası 119 TL

#9
Foto - Drone, ankastre set, kanatsız fan, mini bozdolabı, sprey mop ve daha niceleri! BİM'de 16-19 Haziran 2026 fırsatları teknolojiye doyuracak

6+1 Kase Seti 119 TL Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 119 TL Pilli Mini Abajur 119 TL Vega Saklama Kabı (1130cc) 109 TL Yüz Havlusu 109 TL Kamera Lens Koruyucular 99 TL Lal Su Bardağı 99 TL

#10
Foto - Drone, ankastre set, kanatsız fan, mini bozdolabı, sprey mop ve daha niceleri! BİM'de 16-19 Haziran 2026 fırsatları teknolojiye doyuracak

Saplı Faraşlı Fırça 89 TL Şeffaf Su Kovası 89 TL Masa Örtüsü Pötikare 79 TL Şef Bıçağı 75 TL 2'li Sebze Bıçağı 75 TL 3'lü Meyve Bıçağı 75 TL Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 75 TL

#11
Foto - Drone, ankastre set, kanatsız fan, mini bozdolabı, sprey mop ve daha niceleri! BİM'de 16-19 Haziran 2026 fırsatları teknolojiye doyuracak

Cam Kulplu Bardak 75 TL Lal Kahve Yanı Su Bardağı 69 TL El Havlusu 69 TL Tek Fiyat Organizer Çeşitleri 65 TL Kapaklı Saklama Kabı 49 TL Atlet Erkek 49 TL Cam Kase (390cc) 49 TL Cam Kase (190cc) 39 TL Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 35 TL Tekli Ayakkabı Rampası 32 TL Telefon Tutucu 15 TL

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