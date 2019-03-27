Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tepkisini hatırlatan Topçu, “Cumhurbaşkanımızın beyanları dünya barışına ve uluslararası hukukun üstünlüğüne inancının ifadeleridir” diye konuştu.

Topçu değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Golan Tepelerinin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz’ diyerek işgal altındaki toprakların gaspına uluslararası hukukun üstünlüğü gereği kayıtsız kalmayacağını ifade etmesiyle her zaman olduğu gibi yine hakkın ve haklının yanında yer almışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın üç dinin kutsalı ve Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs ile ilgili beyanları ve Golan Tepelerinin haksız hukuksuz işgali ve gaspı ile ilgili söyledikleri dünya barışı ve uluslararası hukukun üstünlüğüne olan inancının ifadeleridir.”

“Önce kendi halklarına, sonra bütün iyi insanlara, sonrasında mutlaka Allah’a hesap vereceklerdir”

Birleşmiş Milletler, AvrupaBirliği, İngiltere, Rusya, Kanada, Arap Birliği yanı sıra birçok ülke ve uluslararası kurum ABD yönetiminin tek taraflı hukuksuz işgali onaylama kararını tanımadığını belirten Topçu ”Golan tepelerinin gaspına dair haksız ve hukuksuz imza töreni sırasında işgal altındaki Filistin toprağı Gazze’ye dünyanın gözü önünde bombalı saldırılar düzenlendi. Ortadoğu’da ve mazlum coğrafyalardaki hukuksuz zülüm işgal ve katliamlara çanak tutanların baş sorumlusu olanlar önce kendi halklarına, sonra bütün iyi insanlara, sonrasında mutlaka Allah’a hesap vereceklerdir. Thomas Paine’nin ‘barışın hiçbir maliyeti yoktur. Buna ek olarak tüm masrafıyla herhangi bir zaferden son derece daha avantajlıdır’ sözünü başta ABD ve İsrail’in ve bütün dünya devletlerinin yöneticilerine tekrar hatırlatmak isterim. ABD ve İsrail halkı haksız ve hukuksuz işgallerin, savaşın ve katliamların hesabını kendilerini yöneten zalimlerden İnsanlık adına sormalıdırlar” diye belirtti.

“İstikrarsızlık bekleyenleri yine hüsrana uğratmalıyız”

31 Mart seçimlerinde çıkacak istikrar sonucunun daha güçlü bir Türkiye için atılacak bir adım olacağının altını çizen Topçu “mağdur ve mazlumların yanında daha güçlü yer almak için 31 Mart’ta sandıklardan kaos ve siyasi istikrarsızlık bekleyen benzemezler İttifakını ve taraftarlarını yine hüsrana uğratmalıyız. ‘Önce vatan, millet, bayrak, ezan’ diyen sizler, irfan ve ferasetiniz sayesinde 31 Mart’ta sandıklarda istiklal ve istikbalimiz için oyumuzu Cumhur İttifakına vererek, Kandil ve Pensilvanya patronlarını sevindirmeyeceğiz.”