Önce kaza yaptılar sonra küfürlü kavga

İstanbul Avcılar mevkii E-5 karayolunda araç yan yola uçup başka bir araca çarparak durabildi. 2 kişi yaralanırken, sürücünün yakını olduğu söylenen kadınlar ortalığı birbirine kattı, birbirinin saçını çekip küfürler etti.

İstanbul Avcılar mevkii E-5 karayolunda araç yan yola uçup başka bir araca çarparak durabildi. Yaşanan kazada 2 kişi yaralanırken, sürücünün yakını olduğu söylenen ve ayakta durmakta güçlük çeken kadınlar ortalığı birbirine kattı, birbirinin saçını çekip küfürler etti.

Kaza gece saatlerinde Avcılar ilçesi E-5 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücü V.A. yönetimdeki 34 GBE 106 plakalı araç kontrolden çıkıp ana yoldan yan yola uçtu. Yan yolda seyir halinde olan 34 FUF 611 plakalı panelvan araca çarparak durabilen araçta sürücü V.A. ve 1 kişi daha yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza sırasında olay yerine gelen iddiaya göre kazazedelerin yakını olduğu söylenen 3 kadın ortalığı birbirine kattı. Ayakta durmakta zorluk çeken kadınlar, küfürler edip birbirlerinin saçını çekti ve uzun süre bağrıştıktan sonra gözden kayboldu.

