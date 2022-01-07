Önce kaos sonra istila

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Batı ya da Doğu bloğu içerisinde yer almayarak Türkiye’nin önderliğindeki Türk Devletler Teşkilatı’nın (TDT) bir üyesi olarak hareket etme kararı alan Kazakistan, emperyalist devlerin hedefi haline geldi. Hayat pahalılığını bahane ederek sokaklara dökülen binlerce insan, fondaş vakıfların ve Batılı devletlerin kışkırtmasıyla ülkeyi uçurumun eşiğine getiren bir sürecin fitilini ateşledi.

Fransız itiraf etti

Çarlık Rusya’nın özlemi içerisinde olan Rusya’nın olayları bahane ederek Kazakistan’a asker gönderme kararı alması, istikrarsızlaştırma operasyonunun hedefine büyük oranda yaklaştığını gösteriyor. 53 şirket, 8 dernek ve 27 okulla ülkede faaliyet gösteren FETÖ’nün, Kazakistan bürokrasisinin olaylara sağduyulu ve etkin bir şekilde müdahale etmesini engellemiş olma ihtimali de ağırlık kazanıyor.

FETÖ etkisine dikkat etmek gerek

Yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güvenlik Uzmanı Emekli Albay Mithat Işık, “Rusya, Kazakistan’ın, Türkiye ile ilişkileri geliştirmesinden rahatsızdı. Rusya’nın bir amacı hep Kazakistan’a yerleşmekti. Bu olayları fırsat bildiler. Türk Devletler Teşkilatı’nın olaylara karşı aktif rol alması gerekiyor. FETÖ’nün etkin olduğu ülkelerden biri de Kazakistan’dı. Bu örgütün kimler adına çalıştığını biliyoruz. Bu etkiyi de göz ardı etmemeliyiz” dedi. Hayat pahalılığının olayların görünün yüzü olduğunu vurgulayan Işık, şöyle devam etti: “Kazakistan Orta Asya’nın en zengin yer altı kaynaklarına sahip ülkedir. Rusların, Kazakistan’dan talepleri vardı. Kırım’ın ilhakının tanınması, Rus alfabesine dönüş gibi. Buradaki olaylar salt gaz fiyatlarını artışıyla değerlendirilemez. Bölgede bir satranç oynanıyor. Buradaki olaylar bölgeyi etkileyecek. Umarım bundan sonraki hamleler Kazakistan lehine olur.”

Tek çözüm Erdoğan

Gazeteci Yazar Murat Özer de, şunları ifade etti: “Sovyetlerin geride bıraktığı hiçbir ülke bağımsız değil. Tek istisna Azerbaycan. O da Türkiye’nin desteğiyle ayaklarının üzerine doğruldu. Kazakistan ise hiç bağımsız olmadı. Ermenistan Rusya’nın, Gürcistan ABD’nin, Ukrayna AB’nin eteğine yapışarak ayakta kalmaya çalışıyor. Batı’ya teslim diktatörlükler kurulmak isteniyor. Tek çözüm Türkiye tipi bağımsızlaşma. Erdoğan sadece Türkiye için değil Asya ve Ortadoğu için de çözüm demek.” Rusya’nın Orta Asya’daki planlarına değinen Özer, “Özbekistan yıllarca diktatörlükle yönetildi. Bugün Şevket Miriyoev’in Türkiye ile kurduğu yakın ilişkiler olmasa aynı kapalı rejim sürecekti. Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan hiçbir zaman Rusya’nın kontrolünden çıkamadı” dedi.